Житель Бурятии остался без руки по вине работодателя

Работник производственного предприятия в Бурятии получил тяжёлую травму, вследствие чего ему пришлось ампутировать руку. Несчастный случай произошел весной 2023 года.

При проверке строительной организации Северобайкальская межрайонная прокуратура обнаружила ряд нарушений.

- Установлено, что при проведении погрузочно-разгрузочных работ на опасном производственном объекте, в результате воздействия электрической дуги работнику предприятия был причинен тяжкий вред здоровью. В результате этого ему ампутирована часть руки. При расследовании несчастного случая выявлено, что его причиной явилась неудовлетворительная организация ответственными лицами юрлица работ, нарушение ими требований промышленной безопасности, - рассказали в прокуратуре.

В интересах пострадавшего прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации нанесенного работнику морального вреда.

Северобайкальский городской суд иск удовлетворил частично. Ответчик обязан выплатить гражданину 1,2 млн рублей.

Фото: loon.site