Две семьи в Бурятии остались без дома из-за пожара

В Кабанском районе Бурятии две семьи остались без дома. Пожарные почти три часа тушили пожар, который возник из-за короткого замыкания электрической проводки в гараже.

Пожар случился вечером, 12 августа в селе Брянск.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша гаража и пристроенной бани. Огонь уже перешел на крышу жилого двухквартирного дома. Существовала угроза распространения огня на соседние строения, которую прибывшие пожарные предотвратили. Возгорание было потушено в течение 3 часов на общей площади 103 кв.м. Пострадавших в пожаре нет, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Однако двое взрослых и четверо детей были вынуждены расселиться у родственников, потому что в результате пожара сгорела крыша дома, изнутри обгорела одна из квартир, сгорел гараж и баня.

- По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание электрической проводки в гараже. Всего в тушении пожара участвовало 10 человек и 4 единицы техники, - добавили в агентстве.

Фото: loon.site