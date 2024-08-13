Происшествия 13.08.2024 в 16:22

В ДТП погибло более 50 жителей Бурятии

Их смерть наступила из-за несоблюдения правил дорожного движения водителями
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Текст: Елена Кокорина
В ДТП погибло более 50 жителей Бурятии

В Бурятии, согласно статистике МВД, с января по июль 2024 года совершено более 550 ДТП. За 7 месяцев на дорогах республики погибли 57 человек, а 715 участников дорожного движения травмированы.

- Основной причиной совершения ДТП явились нарушения правил дорожного движения, допущенные водителями. Только по их вине зарегистрировано 500 ДТП, в которых 52 человека погибли и 664 участника дорожного движения травмированы.
Самым распространенным видом происшествий стали столкновения транспортных средств, далее идут наезды на пешеходов и съезды с дорог. При этом, в каждом из этих видов ДТП погибли по 15 человек, - рассказали в МВД республики.
Пьяные водители совершили около 100 ДТП. Они привели к гибели 20 человек и 118 травмировали.

- Пьяные пешеходы стали причиной 21 ДТП, в результате которых пять граждан погибли и 16 получили травмы различной степени тяжести. В каждом пятом из общего количества ДТП пострадали дети в возрасте до 16 лет. В результате 110 ДТП погибли двое подростков и 133 ребенка ранены, - добавили в полиции.
Фото: Номер один

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