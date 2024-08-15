Происшествия 15.08.2024 в 15:21

В Улан-Удэ жителей Мелькомбината просят проверить свои гаражи

Там может находится пропавший пенсионер
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ жителей Мелькомбината просят проверить свои гаражи
В Улан-Удэ продолжаются поиски 78-летнего горожанина Солбона Шарбонаева. Напомним, пожилой мужчина пропал 13 августа. Сейчас его ищут волонтеры отряда «Лиза Алерт».

«Жители района Мелькомбинат, в частности, владельцы гаражей около дома №132 по улице Тулаева. Просим вас проверить свои гаражи, пройтись по своему двору, участку и внимательно осмотреть придомовые постройки. Пропал Шарбонаев Солбон Ринчинович, 78 лет. Обходя свою территорию, позовите его по имени и послушайте не будет ли отклика. Мужчина может находиться на вашей территории! Пропавший не сможет вернуться домой самостоятельно! Нам нужна ваша помощь! Не проходите мимо!», - обратились к горожанам в «Лиза Алерт».

Всех, кто имеет информацию о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52  или на телефон инфорга: 8-914-633-73-53.

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