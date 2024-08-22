В Улан-Удэ бизнесмен едва не убил соседа из-за спора, чье жилье лучше

Бывший заместитель генерального директора ООО «Аквабур» проведет семь лет в колонии строгого режима. Отправится мужчина в места не столь отдаленные из-за собственной глупости и неумения контролировать эмоции. Нетрезвый бизнесмен позвал в гости пьяного соседа. Мужчины начали обсуждать, чей дом лучше построен и оснащен. В итоге бытовой спор закончился выстрелом в голову гостя.Топ-менеджер «Аквабура» Новиков (фамилия изменена) вместе с супругой и двумя маленькими детьми проживал в одном из микрорайонов Улан-Удэ: рядом с лесом, в уютном коттедже, с беседкой, мангальной зоной и прочими атрибутами загородной жизни.Недалеко от места проживания бизнесмена располагался дом одного из его соседей – молодого мужчины, назовем того Крюков. Который делил жилье со своими родителями и братом.Тем роковым вечером в конце августа 2021 года хозяин дома пригласил гостей. Мужчины жарили шашлык и распивали алкоголь. Внезапно бизнесмен решил познакомиться со своим соседом. Вместе с другом он пошел к дому Крюкова и пригласил того присоединиться к их компании.Позже, уже в беседке, Новиков обратил внимание, что сосед пьян - его речь была заторможенная, местами неразборчивая, в диалоге делал продолжительные паузы.Друг хозяина дома налил гостю бокал виски, они разговаривали о работе, общих знакомых. Вскоре приятель уехал домой. Новиков начал более подробно обсуждать с Крюковым их машины. Хозяин дома подарил гостю свою любимую кепку черного цвета, а также пару сигар разных вкусов.Далее версия произошедшего излагается со стороны обвиняемого.Мужчины разговаривали про татуировки, про семью, о том, как Новиков мило общается с женой и как они называют друг друга, про детей. Крюкова, в свою очередь, Новиков расспрашивал про его взаимоотношения с женой и ребенком. Крюков сказал, что у них все сложно, вместе с супругой не живут.Затем хозяин дома рассказал гостю про имеющееся у него дома оружие - травматическое и гладкоствольное. Сосед якобы сказал, что оружие Новикова «ни о чем, только собак пугать».Тогда Новиков решил показать его, чтобы изменить ошибочное мнение соседа и похвастаться, что стволы у него серьезные. Новиков подчеркнул, что всегда хранит пистолеты в кобуре с выщелкнутыми магазинами. Он принес пистолет, положил на середину стола между собой и соседом. Мужчины продолжили разговор об оружии.Крюков взял в руки травматический пистолет «Vendetta», начал рассматривать его, крутить в руках. Спустя некоторое время Новиков решил унести оружие.Он зашел с торца стола, позади соседа справа, потянулся за пистолетом, «и когда хотел убрать его в кобуру, находящуюся у него под подмышкой, произошел выстрел. Как именно, он не понял. Он держал пистолет за рукоять, возможно, нажал на спусковой крючок средним пальцем, дуло пистолета было направлено в голову соседа. Прежде чем взять пистолет, Новиков не убедился, что он на предохранителе».Далее, со слов Новикова, раздался хлопок, голова Крюкова резко опрокинулась влево, он обмяк в левую сторону. Новиков впал в шок, пистолет выпал из его рук. В этот момент к соседу подскочила жена хозяина, пощупала пульс, закричала, что пульса нет и нужно положить соседа на пол для оказания медицинской помощи. Женщина начала делать массаж сердца и после этого вызвала скорую.По причитаниям супруги он понял, что жена подумала, что Крюков сам в себя выстрелил. Новиков не стал рассказывать ей правду, струсил. Затем они с супругой понесли Крюкова к его дому, положили на землю.Подъехала скорая помощь, медик осмотрела Крюкова, попросила помочь загрузить его на носилки и в машину.После этого Новиков с женой пошел в беседку. Она сказала ему смыть кровь, он взял садовый шланг и полил ступеньки. Жена нашла гильзу от пули, положила ее в салфетку и отдала Новикову.Как уверял позднее следователей Новиков, «обстановка в тот вечер была хорошая, он был рад знакомству с соседом, рассчитывал, что их дети будут общаться. Оснований ссориться не было».Однако позднее у Новикова возникла новая версия о том, как Крюков получил пулю в голову. Следователям бизнесмен говорил, что сосед у него выпил виски, был сильно пьян и в голову себе выстрелил сам. «В тот момент, когда Крюков взял пистолет, он поворачивался к мангалу. Крюков сидел в расслабленной позе, голова была отклонена немного в сторону его правого плеча, и в этот момент Крюков выстрелил себе в голову. Считает, что сосед выстрелил в себя из-за банального баловства выпившего человека. Также Крюков жаловался на взаимоотношения с братом и женой, предполагает, что у него могли быть суицидальные мысли».Однако Крюков рассказал иную точку зрения на произошедшую с ним трагедию. Позднее версию Крюкова подтвердили и следователи.Потерпевший рассказал, что в ту ночь он находился дома с братом. Когда брат лег спать, а он курил на балконе на втором этаже их дома, его окликнул сосед, который живет по диагонали от его дома. Они поздоровались, и через несколько минут сосед позвонил в дверь дома, он вышел. Новиков предложил пройти к нему на участок, пожарить мясо, выпить спиртного.Он согласился. На участке Новикова находились он и его супруга, а также двое друзей Новикова. Они в беседке выпивали спиртное, ели мясо, разговаривали на отвлеченные темы. Затем друзья уехали. После этого во время разговора между ним и Новиковым завязался спор. Тема была бытовая, по условиям жизни в их домах. Спор, как говорит Крюков, был незлобный, друг друга не оскорбляли, не дрались. Крюков сидел в беседке на скамейке, жена Новикова периодически выходила из беседки по домашним делам и возвращалась.Новиков находился в беседке, периодически перемещался. Когда Крюков сидел на скамейке, то увидел в руках Новикова предмет, похожий на пистолет. Откуда Новиков достал его и в какой момент, он не заметил.Спор на бытовые темы продолжался. Новиков ему угроз не высказывал, как и Крюков ему. Они не ссорились, не ругались, все было спокойно. Жены Новикова в это время в беседке не было. Затем Новиков зашел к нему за спину. Спустя минуту прозвучал хлопок. Пистолет не был прижат к его голове вплотную, иначе он бы это почувствовал и попытался бы увернуться или обернуться. Тогда он ничего не понял, сразу потерял сознание.О том, что ему выстрелили в голову, Крюков догадался уже в больнице, когда стал приходить в сознание и ему сообщили, что он получил огнестрельное ранение головы. Следователям и в суде Крюков говорил, что не знает, из-за чего Новиков в него выстрелил.После произошедшего Крюков почти год проходил лечение в военном госпитале. В настоящее время постоянно принимает таблетки, несет расходы, связанные с лечением. Новиков за все время не оказывал ему материальную помощь.«Поскольку у него пластина в голове, ему необходимо на постоянной основе принимать таблетки во избежание эпилептических припадков. Травма головы сказалась на памяти, которая частично ухудшилась. Была процедура на трахею, поскольку было затруднено дыхание», - следует из материалов дела.Мать Крюкова в суде сообщила, что «полученные телесные повреждения сказались на здоровье сына. Ему вследствие полученных травм дали инвалидность второй группы. У него черепно-мозговая травма, стоит пластина, много побочных заболеваний, повреждена трахея, пищевод, плохо действует рука. Из здорового спортивного парня он превратился в инвалида. Длительное время лежал в госпитале, проходил сеансы с психологом. От головных болей избавился только через три месяца после того, как установили пластину, до этого были дикие головные боли».Следствие длилось долго. Приговор Новикову вынесли лишь через два года после произошедшего – в октябре 2023. Судебное заседание, на котором виновному огласили приговор, запомнилось всем присутствующим хулиганской выходкой подсудимого.При оглашении приговора в присутствии всех собравшихся Новиков повернулся к Крюкову и высказал ему угрозу физической расправы, используя при этом нецензурные выражения. В этот момент в зале суда находились судья, секретарь судебного заседания, подсудимый, его родственники, потерпевший и его мать.От неожиданности Крюков растерялся. Слова Новикова он воспринял как оскорбления в свой адрес.На том заседании суд признал Новикова виновным в покушении на убийство и приговорил его к семи годам колонии строгого режима.Дело о неуважении к суду рассмотрели в июле 2024 года. Суд пришел к мнению, что высказанные потерпевшему Крюкову выражения носили адресный характер, имели значение унизительной оценки лица, носили неприличную форму.«Такого рода обороты, высказанные публично, неприемлемы в общении между людьми, противоречат нравственным нормам и правилам поведения в обществе, тем более в ходе судебного разбирательства, где их использование оскорбительно не только для конкретных лиц, против которых они направлены, но и для участников судебного разбирательства, унижают их честь и достоинство».Таким образом, к семи годам лишения свободы Новикову добавили штраф в 20 тыс. рублей.Отметим, Новиков пытался обжаловать обвинительный приговор пять раз, но все попытки были безуспешны.Фото: «Номер один»