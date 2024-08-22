Происшествия 22.08.2024 в 06:00
В Улан-Удэ бизнесмен едва не убил соседа из-за спора, чье жилье лучше
По итогам суда мужчина получил 7 лет колонии строгого режима
Текст: Лариса Ситник
Бывший заместитель генерального директора ООО «Аквабур» проведет семь лет в колонии строгого режима. Отправится мужчина в места не столь отдаленные из-за собственной глупости и неумения контролировать эмоции. Нетрезвый бизнесмен позвал в гости пьяного соседа. Мужчины начали обсуждать, чей дом лучше построен и оснащен. В итоге бытовой спор закончился выстрелом в голову гостя.
Свели знакомство
Топ-менеджер «Аквабура» Новиков (фамилия изменена) вместе с супругой и двумя маленькими детьми проживал в одном из микрорайонов Улан-Удэ: рядом с лесом, в уютном коттедже, с беседкой, мангальной зоной и прочими атрибутами загородной жизни.
Недалеко от места проживания бизнесмена располагался дом одного из его соседей – молодого мужчины, назовем того Крюков. Который делил жилье со своими родителями и братом.
Тем роковым вечером в конце августа 2021 года хозяин дома пригласил гостей. Мужчины жарили шашлык и распивали алкоголь. Внезапно бизнесмен решил познакомиться со своим соседом. Вместе с другом он пошел к дому Крюкова и пригласил того присоединиться к их компании.
Позже, уже в беседке, Новиков обратил внимание, что сосед пьян - его речь была заторможенная, местами неразборчивая, в диалоге делал продолжительные паузы.
Друг хозяина дома налил гостю бокал виски, они разговаривали о работе, общих знакомых. Вскоре приятель уехал домой. Новиков начал более подробно обсуждать с Крюковым их машины. Хозяин дома подарил гостю свою любимую кепку черного цвета, а также пару сигар разных вкусов.
Далее версия произошедшего излагается со стороны обвиняемого.
Мужчины разговаривали про татуировки, про семью, о том, как Новиков мило общается с женой и как они называют друг друга, про детей. Крюкова, в свою очередь, Новиков расспрашивал про его взаимоотношения с женой и ребенком. Крюков сказал, что у них все сложно, вместе с супругой не живут.
Затем хозяин дома рассказал гостю про имеющееся у него дома оружие - травматическое и гладкоствольное. Сосед якобы сказал, что оружие Новикова «ни о чем, только собак пугать».
Тогда Новиков решил показать его, чтобы изменить ошибочное мнение соседа и похвастаться, что стволы у него серьезные. Новиков подчеркнул, что всегда хранит пистолеты в кобуре с выщелкнутыми магазинами. Он принес пистолет, положил на середину стола между собой и соседом. Мужчины продолжили разговор об оружии.
«Случайный выстрел»
Крюков взял в руки травматический пистолет «Vendetta», начал рассматривать его, крутить в руках. Спустя некоторое время Новиков решил унести оружие.
Он зашел с торца стола, позади соседа справа, потянулся за пистолетом, «и когда хотел убрать его в кобуру, находящуюся у него под подмышкой, произошел выстрел. Как именно, он не понял. Он держал пистолет за рукоять, возможно, нажал на спусковой крючок средним пальцем, дуло пистолета было направлено в голову соседа. Прежде чем взять пистолет, Новиков не убедился, что он на предохранителе».
Далее, со слов Новикова, раздался хлопок, голова Крюкова резко опрокинулась влево, он обмяк в левую сторону. Новиков впал в шок, пистолет выпал из его рук. В этот момент к соседу подскочила жена хозяина, пощупала пульс, закричала, что пульса нет и нужно положить соседа на пол для оказания медицинской помощи. Женщина начала делать массаж сердца и после этого вызвала скорую.
По причитаниям супруги он понял, что жена подумала, что Крюков сам в себя выстрелил. Новиков не стал рассказывать ей правду, струсил. Затем они с супругой понесли Крюкова к его дому, положили на землю.
Подъехала скорая помощь, медик осмотрела Крюкова, попросила помочь загрузить его на носилки и в машину.
После этого Новиков с женой пошел в беседку. Она сказала ему смыть кровь, он взял садовый шланг и полил ступеньки. Жена нашла гильзу от пули, положила ее в салфетку и отдала Новикову.
Как уверял позднее следователей Новиков, «обстановка в тот вечер была хорошая, он был рад знакомству с соседом, рассчитывал, что их дети будут общаться. Оснований ссориться не было».
Однако позднее у Новикова возникла новая версия о том, как Крюков получил пулю в голову. Следователям бизнесмен говорил, что сосед у него выпил виски, был сильно пьян и в голову себе выстрелил сам. «В тот момент, когда Крюков взял пистолет, он поворачивался к мангалу. Крюков сидел в расслабленной позе, голова была отклонена немного в сторону его правого плеча, и в этот момент Крюков выстрелил себе в голову. Считает, что сосед выстрелил в себя из-за банального баловства выпившего человека. Также Крюков жаловался на взаимоотношения с братом и женой, предполагает, что у него могли быть суицидальные мысли».
Из чувства неприязни
Однако Крюков рассказал иную точку зрения на произошедшую с ним трагедию. Позднее версию Крюкова подтвердили и следователи.
Потерпевший рассказал, что в ту ночь он находился дома с братом. Когда брат лег спать, а он курил на балконе на втором этаже их дома, его окликнул сосед, который живет по диагонали от его дома. Они поздоровались, и через несколько минут сосед позвонил в дверь дома, он вышел. Новиков предложил пройти к нему на участок, пожарить мясо, выпить спиртного.
Он согласился. На участке Новикова находились он и его супруга, а также двое друзей Новикова. Они в беседке выпивали спиртное, ели мясо, разговаривали на отвлеченные темы. Затем друзья уехали. После этого во время разговора между ним и Новиковым завязался спор. Тема была бытовая, по условиям жизни в их домах. Спор, как говорит Крюков, был незлобный, друг друга не оскорбляли, не дрались. Крюков сидел в беседке на скамейке, жена Новикова периодически выходила из беседки по домашним делам и возвращалась.
Новиков находился в беседке, периодически перемещался. Когда Крюков сидел на скамейке, то увидел в руках Новикова предмет, похожий на пистолет. Откуда Новиков достал его и в какой момент, он не заметил.
Спор на бытовые темы продолжался. Новиков ему угроз не высказывал, как и Крюков ему. Они не ссорились, не ругались, все было спокойно. Жены Новикова в это время в беседке не было. Затем Новиков зашел к нему за спину. Спустя минуту прозвучал хлопок. Пистолет не был прижат к его голове вплотную, иначе он бы это почувствовал и попытался бы увернуться или обернуться. Тогда он ничего не понял, сразу потерял сознание.
О том, что ему выстрелили в голову, Крюков догадался уже в больнице, когда стал приходить в сознание и ему сообщили, что он получил огнестрельное ранение головы. Следователям и в суде Крюков говорил, что не знает, из-за чего Новиков в него выстрелил.
С пластиной в голове
После произошедшего Крюков почти год проходил лечение в военном госпитале. В настоящее время постоянно принимает таблетки, несет расходы, связанные с лечением. Новиков за все время не оказывал ему материальную помощь.
«Поскольку у него пластина в голове, ему необходимо на постоянной основе принимать таблетки во избежание эпилептических припадков. Травма головы сказалась на памяти, которая частично ухудшилась. Была процедура на трахею, поскольку было затруднено дыхание», - следует из материалов дела.
Мать Крюкова в суде сообщила, что «полученные телесные повреждения сказались на здоровье сына. Ему вследствие полученных травм дали инвалидность второй группы. У него черепно-мозговая травма, стоит пластина, много побочных заболеваний, повреждена трахея, пищевод, плохо действует рука. Из здорового спортивного парня он превратился в инвалида. Длительное время лежал в госпитале, проходил сеансы с психологом. От головных болей избавился только через три месяца после того, как установили пластину, до этого были дикие головные боли».
Дебоширил на суде
Следствие длилось долго. Приговор Новикову вынесли лишь через два года после произошедшего – в октябре 2023. Судебное заседание, на котором виновному огласили приговор, запомнилось всем присутствующим хулиганской выходкой подсудимого.
При оглашении приговора в присутствии всех собравшихся Новиков повернулся к Крюкову и высказал ему угрозу физической расправы, используя при этом нецензурные выражения. В этот момент в зале суда находились судья, секретарь судебного заседания, подсудимый, его родственники, потерпевший и его мать.
От неожиданности Крюков растерялся. Слова Новикова он воспринял как оскорбления в свой адрес.
На том заседании суд признал Новикова виновным в покушении на убийство и приговорил его к семи годам колонии строгого режима.
Дело о неуважении к суду рассмотрели в июле 2024 года. Суд пришел к мнению, что высказанные потерпевшему Крюкову выражения носили адресный характер, имели значение унизительной оценки лица, носили неприличную форму.
«Такого рода обороты, высказанные публично, неприемлемы в общении между людьми, противоречат нравственным нормам и правилам поведения в обществе, тем более в ходе судебного разбирательства, где их использование оскорбительно не только для конкретных лиц, против которых они направлены, но и для участников судебного разбирательства, унижают их честь и достоинство».
Таким образом, к семи годам лишения свободы Новикову добавили штраф в 20 тыс. рублей.
Отметим, Новиков пытался обжаловать обвинительный приговор пять раз, но все попытки были безуспешны.
Фото: «Номер один»
Свели знакомство
Топ-менеджер «Аквабура» Новиков (фамилия изменена) вместе с супругой и двумя маленькими детьми проживал в одном из микрорайонов Улан-Удэ: рядом с лесом, в уютном коттедже, с беседкой, мангальной зоной и прочими атрибутами загородной жизни.
Недалеко от места проживания бизнесмена располагался дом одного из его соседей – молодого мужчины, назовем того Крюков. Который делил жилье со своими родителями и братом.
Тем роковым вечером в конце августа 2021 года хозяин дома пригласил гостей. Мужчины жарили шашлык и распивали алкоголь. Внезапно бизнесмен решил познакомиться со своим соседом. Вместе с другом он пошел к дому Крюкова и пригласил того присоединиться к их компании.
Позже, уже в беседке, Новиков обратил внимание, что сосед пьян - его речь была заторможенная, местами неразборчивая, в диалоге делал продолжительные паузы.
Друг хозяина дома налил гостю бокал виски, они разговаривали о работе, общих знакомых. Вскоре приятель уехал домой. Новиков начал более подробно обсуждать с Крюковым их машины. Хозяин дома подарил гостю свою любимую кепку черного цвета, а также пару сигар разных вкусов.
Далее версия произошедшего излагается со стороны обвиняемого.
Мужчины разговаривали про татуировки, про семью, о том, как Новиков мило общается с женой и как они называют друг друга, про детей. Крюкова, в свою очередь, Новиков расспрашивал про его взаимоотношения с женой и ребенком. Крюков сказал, что у них все сложно, вместе с супругой не живут.
Затем хозяин дома рассказал гостю про имеющееся у него дома оружие - травматическое и гладкоствольное. Сосед якобы сказал, что оружие Новикова «ни о чем, только собак пугать».
Тогда Новиков решил показать его, чтобы изменить ошибочное мнение соседа и похвастаться, что стволы у него серьезные. Новиков подчеркнул, что всегда хранит пистолеты в кобуре с выщелкнутыми магазинами. Он принес пистолет, положил на середину стола между собой и соседом. Мужчины продолжили разговор об оружии.
«Случайный выстрел»
Крюков взял в руки травматический пистолет «Vendetta», начал рассматривать его, крутить в руках. Спустя некоторое время Новиков решил унести оружие.
Он зашел с торца стола, позади соседа справа, потянулся за пистолетом, «и когда хотел убрать его в кобуру, находящуюся у него под подмышкой, произошел выстрел. Как именно, он не понял. Он держал пистолет за рукоять, возможно, нажал на спусковой крючок средним пальцем, дуло пистолета было направлено в голову соседа. Прежде чем взять пистолет, Новиков не убедился, что он на предохранителе».
Далее, со слов Новикова, раздался хлопок, голова Крюкова резко опрокинулась влево, он обмяк в левую сторону. Новиков впал в шок, пистолет выпал из его рук. В этот момент к соседу подскочила жена хозяина, пощупала пульс, закричала, что пульса нет и нужно положить соседа на пол для оказания медицинской помощи. Женщина начала делать массаж сердца и после этого вызвала скорую.
По причитаниям супруги он понял, что жена подумала, что Крюков сам в себя выстрелил. Новиков не стал рассказывать ей правду, струсил. Затем они с супругой понесли Крюкова к его дому, положили на землю.
Подъехала скорая помощь, медик осмотрела Крюкова, попросила помочь загрузить его на носилки и в машину.
После этого Новиков с женой пошел в беседку. Она сказала ему смыть кровь, он взял садовый шланг и полил ступеньки. Жена нашла гильзу от пули, положила ее в салфетку и отдала Новикову.
Как уверял позднее следователей Новиков, «обстановка в тот вечер была хорошая, он был рад знакомству с соседом, рассчитывал, что их дети будут общаться. Оснований ссориться не было».
Однако позднее у Новикова возникла новая версия о том, как Крюков получил пулю в голову. Следователям бизнесмен говорил, что сосед у него выпил виски, был сильно пьян и в голову себе выстрелил сам. «В тот момент, когда Крюков взял пистолет, он поворачивался к мангалу. Крюков сидел в расслабленной позе, голова была отклонена немного в сторону его правого плеча, и в этот момент Крюков выстрелил себе в голову. Считает, что сосед выстрелил в себя из-за банального баловства выпившего человека. Также Крюков жаловался на взаимоотношения с братом и женой, предполагает, что у него могли быть суицидальные мысли».
Из чувства неприязни
Однако Крюков рассказал иную точку зрения на произошедшую с ним трагедию. Позднее версию Крюкова подтвердили и следователи.
Потерпевший рассказал, что в ту ночь он находился дома с братом. Когда брат лег спать, а он курил на балконе на втором этаже их дома, его окликнул сосед, который живет по диагонали от его дома. Они поздоровались, и через несколько минут сосед позвонил в дверь дома, он вышел. Новиков предложил пройти к нему на участок, пожарить мясо, выпить спиртного.
Он согласился. На участке Новикова находились он и его супруга, а также двое друзей Новикова. Они в беседке выпивали спиртное, ели мясо, разговаривали на отвлеченные темы. Затем друзья уехали. После этого во время разговора между ним и Новиковым завязался спор. Тема была бытовая, по условиям жизни в их домах. Спор, как говорит Крюков, был незлобный, друг друга не оскорбляли, не дрались. Крюков сидел в беседке на скамейке, жена Новикова периодически выходила из беседки по домашним делам и возвращалась.
Новиков находился в беседке, периодически перемещался. Когда Крюков сидел на скамейке, то увидел в руках Новикова предмет, похожий на пистолет. Откуда Новиков достал его и в какой момент, он не заметил.
Спор на бытовые темы продолжался. Новиков ему угроз не высказывал, как и Крюков ему. Они не ссорились, не ругались, все было спокойно. Жены Новикова в это время в беседке не было. Затем Новиков зашел к нему за спину. Спустя минуту прозвучал хлопок. Пистолет не был прижат к его голове вплотную, иначе он бы это почувствовал и попытался бы увернуться или обернуться. Тогда он ничего не понял, сразу потерял сознание.
О том, что ему выстрелили в голову, Крюков догадался уже в больнице, когда стал приходить в сознание и ему сообщили, что он получил огнестрельное ранение головы. Следователям и в суде Крюков говорил, что не знает, из-за чего Новиков в него выстрелил.
С пластиной в голове
После произошедшего Крюков почти год проходил лечение в военном госпитале. В настоящее время постоянно принимает таблетки, несет расходы, связанные с лечением. Новиков за все время не оказывал ему материальную помощь.
«Поскольку у него пластина в голове, ему необходимо на постоянной основе принимать таблетки во избежание эпилептических припадков. Травма головы сказалась на памяти, которая частично ухудшилась. Была процедура на трахею, поскольку было затруднено дыхание», - следует из материалов дела.
Мать Крюкова в суде сообщила, что «полученные телесные повреждения сказались на здоровье сына. Ему вследствие полученных травм дали инвалидность второй группы. У него черепно-мозговая травма, стоит пластина, много побочных заболеваний, повреждена трахея, пищевод, плохо действует рука. Из здорового спортивного парня он превратился в инвалида. Длительное время лежал в госпитале, проходил сеансы с психологом. От головных болей избавился только через три месяца после того, как установили пластину, до этого были дикие головные боли».
Дебоширил на суде
Следствие длилось долго. Приговор Новикову вынесли лишь через два года после произошедшего – в октябре 2023. Судебное заседание, на котором виновному огласили приговор, запомнилось всем присутствующим хулиганской выходкой подсудимого.
При оглашении приговора в присутствии всех собравшихся Новиков повернулся к Крюкову и высказал ему угрозу физической расправы, используя при этом нецензурные выражения. В этот момент в зале суда находились судья, секретарь судебного заседания, подсудимый, его родственники, потерпевший и его мать.
От неожиданности Крюков растерялся. Слова Новикова он воспринял как оскорбления в свой адрес.
На том заседании суд признал Новикова виновным в покушении на убийство и приговорил его к семи годам колонии строгого режима.
Дело о неуважении к суду рассмотрели в июле 2024 года. Суд пришел к мнению, что высказанные потерпевшему Крюкову выражения носили адресный характер, имели значение унизительной оценки лица, носили неприличную форму.
«Такого рода обороты, высказанные публично, неприемлемы в общении между людьми, противоречат нравственным нормам и правилам поведения в обществе, тем более в ходе судебного разбирательства, где их использование оскорбительно не только для конкретных лиц, против которых они направлены, но и для участников судебного разбирательства, унижают их честь и достоинство».
Таким образом, к семи годам лишения свободы Новикову добавили штраф в 20 тыс. рублей.
Отметим, Новиков пытался обжаловать обвинительный приговор пять раз, но все попытки были безуспешны.
Фото: «Номер один»
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