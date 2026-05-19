Общество 19.05.2026 в 16:25

Вуз Бурятии и минсельхозпрод Тывы будут развивать табунное коневодство

Стороны заключили соглашение
Текст: Карина Перова
Фото: пресс-служба БГСХА

Вуз Бурятии, БГСХА, и минсельхозпрод Республики Тыва заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития табунного коневодства. Это открывает новые возможности для межрегионального взаимодействия науки и практики в целях сохранения генофонда аборигенных пород лошадей.

Ранее в Тыве на базе министерства состоялся круглый стол с участием делегаций ученых из Рязани, Новосибирска и Улан-Удэ, а также ведущих животноводов региона. Они обсудили актуальные проблемы и стратегические перспективы селекции, сохранения генофонда и повышения продуктивности табунного коневодства в условиях современных экономических и климатических вызовов.

«На сегодняшний день поголовье лошадей в России составляет 1,2-1,3 млн голов. Однако важно отметить, что по сравнению с показателями советского периода в 1990-е годы численность сократилась практически вдвое. Восстановление отраслевого потенциала требует консолидации научных знаний, передовых технологий и практического опыта», - подчеркнул проректор БГСХА Сергей Доржиев.

Заведующий кафедрой прикладной биоинформатики Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий (Новосибирск) Евгений Камалдинов представил единую цифровую платформу для учета племенного поголовья на базе программного комплекса «Инфоплем». Система уже доказала свою эффективность в Республике Саха (Якутия) и сейчас внедряется в Бурятии и Башкортостане.

«Цифровая платформа позволит хозяйствам систематизировать данные о численности стада, получать верифицированную информацию о породных качествах животных и, что особенно важно, откроет доступ к инструментам геномной селекции - современным методам племенного отбора», - пояснил представитель БГСХА.



