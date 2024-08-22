Покалеченного трактором ребенка самолетом доставили в Улан-Удэ

Главный врач Петропавловской Центральной районной больницы Вячеслав Цыденов рассказал о состоянии 7-летнего малыша, на которого накануне наехал трактор. Его комментарий опубликовали в «Джида-инфо 24/7».

- У несовершеннолетнего предварительно диагностирован сложный перелом бедра. Специалистами центральной районной больницы проведены все необходимые медицинские манипуляции. Сегодня ребенок санавиацией переведен в Детскую республиканскую клиническую больницу г. Улан-Удэ, - прокомментировал главврач ЦРБ.

Напомним, что несчастный случай произошел вчера днем, 21 августа, в селе Оер Джидинского района. Малолетних детей родители оставили без присмотра. 5-летний мальчик залез в трактор, стоящий во дворе дома, и привел его в движение. В результате чего транспортное средство наехало на его 7-летнего брата.

По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка.

Фото: МВД РБ