В Бурятии стали строить меньше жилья

В январе – июне 2026 года в Бурятии ввели в эксплуатацию 1401 жилой дом (3703 квартиры) общей площадью 324 тыс. кв. метра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сданного жилья уменьшился на 17,5%. Такие данные озвучили сегодня в Бурятстате.Сильнее всего объемы строительства упали на селе на 19,9% к соответствующему периоду прошлого года. В городах уменьшение составило 15,9%.Как рассказали в ведомстве, население за счет собственных и привлеченных средств построило 1373 жилых дома общей площадью 196,5 тыс. кв. метра. Это составляет 60,7% общего объема введенного в республике жилья.Среди муниципальных образований в жилищном строительстве лидируют Улан-Удэ, где было введено 58,8% от всего жилья, Тарбагатайский (15%), Иволгинский (10,8%), Заиграевский (5%) и Тункинский районы (1,6%).