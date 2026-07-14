Общество 14.07.2026 в 17:20

В Бурятии стали строить меньше жилья

Сильнее всего объемы строительства упали на селе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии стали строить меньше жилья
Фото: архив «Номер один»
В январе – июне 2026 года в Бурятии ввели в эксплуатацию 1401 жилой дом (3703 квартиры) общей площадью 324 тыс. кв. метра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сданного жилья уменьшился на 17,5%. Такие данные озвучили сегодня в Бурятстате.

Сильнее всего объемы строительства упали на селе на 19,9% к соответствующему периоду прошлого года. В городах уменьшение составило 15,9%.

Как рассказали в ведомстве, население за счет собственных и привлеченных средств построило 1373 жилых дома общей площадью 196,5 тыс. кв. метра. Это составляет 60,7% общего объема введенного в республике жилья.

Среди муниципальных образований в жилищном строительстве лидируют Улан-Удэ, где было введено 58,8% от всего жилья, Тарбагатайский (15%), Иволгинский (10,8%), Заиграевский (5%) и Тункинский районы (1,6%).

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строительство

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