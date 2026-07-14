Глава Бурятии взял на контроль нападение на гинеколога в Улан-Удэ

Неприятный инцидент случился на днях в поликлинике №1 в Улан-Удэ. Как рассказала на своей странице в ВК общественница Дарима Хамаганова, 10 июля во врачебном кабинете семейная пара оскорбляла, а затем нанесли физические увечья 41-летнему доктору, врачу-гинекологу с 20-летним стажем работы. Муж медсотрудника, как отметила общественница, тоже опытный медик, участвует в СВО.— Я вела, как обычно, прием в своем кабинете, беседовала с беременной пациенткой, осматривая ее. Внезапно, без предупреждения, без стука, ворвались семейная пара. Стали кричать на меня, требовать приема вне очереди. Я ответила: «Как только закончу прием, смогу уделить время, а сейчас времени нет». Но женщина, ранее приходившая ко мне на прием, стала требовать немедленно выписать ей справку, — приводит общественница слова медика.Во время конфликта врач попыталась выйти из кабинета в коридор, но супруг пациентки преградил ей путь и внезапно толкнул её. От этого женщина ударилась головой о стену.На шум сбежались другие врачи и охранники поликлиники. Семейная пара вскоре сбежала. Сейчас пострадавшая написала на них заявление в полицию. Сама акушер-гинеколог находится на лечении в отделении нейрохирургии БСМП. У неё диагностировали сотрясение мозга и другие травмы.В поликлинике сообщили, что по факту произошедшего проводится внутренняя проверка. Всю необходимую информацию о случившемся передадут в правоохранительные органы.— Руководство поликлиники приложит все усилия, чтобы виновное лицо понесло заслуженное наказание в соответствии с законодательством РФ. Любые проявления агрессии в адрес медицинского персонала абсолютно недопустимы, — отметили в медучреждении.Происшествие уже прокомментировал глава Бурятии. Он назвал случившееся «вопиющим случаем» и заявил, что взял ситуацию на личный контроль.«Сейчас ситуацией уже занимаются правоохранительные органы и Минздрав республики. Пострадавшая врач не чай пила, не отдыхала, она работала, вела прием. Врачи сегодня работают на износ, самоотверженно. В их руках наше здоровье. Они спасают жизни. От их работы зависит здоровье каждого пациента и каждому нужно уделить достаточно внимания. Я призываю земляков к взаимоуважению», - написал Алексей Цыденов на своей страничке в «МАКСе».