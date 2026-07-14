Общество 14.07.2026 в 14:17

Мэр Улан-Удэ: «Второго шанса получить деньги на Арбат не было бы»

Игорь Шутенков объяснил, почему реконструируют главную пешеходнау улицу
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ: «Второго шанса получить деньги на Арбат не было бы»
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал большое интервью, в котором подробно рассказал – зачем городу реконструкция Арбата, какая работа уже проведена, а что останется на следующий год.

– Арбат не трогали со времён переделки его в пешеходную зону – 22 года. Он устарел физически. Со временем обнаружились технические особенности, о которых жители города не знают. 22 года назад, во время его предыдущей реконструкции, часть коммуникаций оставили рядом с новыми, сэкономив на демонтаже. Образовались подземные пустоты, в которых собиралась вода и сырость. Это грозило провалами, – пояснил мэр.

Хватало на Арбате и других проблем. По словам мэра, ливневая канализация заилилась и не справлялась с потоками – поэтому на Арбате собирались лужи. Корни старых тополей за годы деформировали пешеходную плитку, а фонтан работал на пределе возможностей.

– Я знаю, что накладка сроков ремонта на проведение «Алтарганы» и юбилея города многих удивила. Поясню причины. Нам повезло «выбить» дальневосточную субсидию именно на Арбат – с жёсткими сроками исполнения в 2026–2027 годах. Можно было отказаться от ремонта, но второго шанса получить такие деньги конкретно на эту улицу уже не было бы. Арбат – это главная пешеходная улица Улан‑Удэ, и она должна выглядеть хорошо, – подчеркнул мэр города.

Как пояснил мэр, большая часть работ закончится уже в этом году. На Арбате постелят плитку, высадят зелёную зону и обновят все инженерные коммуникации. А к началу следующего лета рабочие приведут в единый стиль фасады и крыши, установят малые архитектурные формы. В результате Арбат станет зоной отдыха и настоящим украшением центра Улан-Удэ.
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