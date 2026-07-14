В Улан-Удэ осудили юного дроппера

18-летний житель Улан-Удэ в 2023 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, однако заниматься предпринимательской деятельностью он не собирался.

За денежное вознаграждение парень открыл расчетные счета ИП в пяти различных банках. Затем он передал неизвестному банковские карты, а также персональные логин и пароль, дающие доступ к расчетному счету ИП.

В последующем банковские карты использовали неизвестные для перевода денежных средств от различных организаций Москвы и Санкт-Петербурга под видом оплаты услуг с целью уклонения от уплаты налогов юридическими лицами.

В итоге 18-летний посредник попал под суд по статье «неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств».

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении дроппера.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок два года со штрафом в размере 50 000 рублей. Наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком два года. Суд также конфисковал денежные средства, полученные виновным в качестве вознаграждения при совершении преступления. Приговор вступил в законную силу, - сообщает старший помощник прокурора Октябрьского района г. Улан-Удэ Ксения Банзатова.





Фото: "Номер один"