Житель Бурятии изрезал женщину ножом

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Северо-Байкальского района, который расправился со своей сожительницей. Сначала мужчина пытался свалить вину за убийство на других, но потом все-же сознался.Как рассказали в Следственном комитете, преступление произошло в ночь на 9 июля в поселке Кумора. Обвиняемый у себя дома распивал спиртное с сожительницей. Между парой вспыхнула ссора, в ходе которой фигурант схватил нож и несколько раз ударил им по рукам и ногам женщины. Та истекла кровью и умерла.Злоумышленник спрятал нож, дождался утра и затем сообщил родственнику, что сожительницу кто-то убил, пока его не было дома. Однако в ходе допроса следователям удалось разоблачить его вранье, после чего мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах расправы.Сейчас фигурант находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.