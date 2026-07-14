Происшествия 14.07.2026 в 17:00

Житель Бурятии изрезал женщину ножом

Та умерла от потери крови
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии изрезал женщину ножом
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Северо-Байкальского района, который расправился со своей сожительницей. Сначала мужчина пытался свалить вину за убийство на других, но потом все-же сознался.

Как рассказали в Следственном комитете, преступление произошло в ночь на 9 июля в поселке Кумора. Обвиняемый у себя дома распивал спиртное с сожительницей. Между парой вспыхнула ссора, в ходе которой фигурант схватил нож и несколько раз ударил им по рукам и ногам женщины. Та истекла кровью и умерла. 

Злоумышленник спрятал нож, дождался утра и затем сообщил родственнику, что сожительницу кто-то убил, пока его не было дома. Однако в ходе допроса следователям удалось разоблачить его вранье, после чего мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах расправы.

Сейчас фигурант находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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