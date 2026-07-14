В автобусе Улан-Удэ спасли мужчину с приступом эпилепсии

Накануне в автобусе МУП «Городские маршруты» № 1 у одного из жителей Улан-Удэ случился приступ эпилепсии. Водитель немедленно отреагировал на ситуацию и остановил автобус на остановке «Мемориал Победы». Кондуктор вызвала скорую помощь. Не остались в стороне и пассажиры, сообщают в Комитете по транспорту.

Пассажиры вместе с экипажем оказали мужчине первую помощь и оставались рядом до приезда скорой. Автобус продолжил движение по маршруту лишь после того, как врачи забрали пациента.

- Выражаем благодарность водителю, кондуктору и пассажирам за оперативные и грамотные действия, неравнодушие и человеческое участие. Спасибо, что не остались в стороне, - отметили в Комитете по транспорту.

Фото: Комитет по транспорту