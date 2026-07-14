Многодетная семья из Бурятии победила ТГК-14 и сохранила сотни тысяч рублей

Верховный суд РФ встал на сторону многодетной семьи из Бурятии в споре с ТГК-14 и помог избежать расплаты за необоснованные долги за отопление в размере 300 тысяч рублей.

В декабре 2024 года в Управление жилищной инспекции Комитета муниципального контроля обратился Андрей Дядюк. Ситуация, с которой столкнулась его семья — классический пример того, как ресурсоснабжающие организации пытаются переложить свои издержки на плечи горожан. ПАО «ТГК-14» произвело семье доначисление платы за отопление неотапливаемых помещений почти на 300 тысяч рублей за три предыдущих года и продолжило выставлять счета по завышенной площади.

- Наши инспекторы провели внеплановую документарную проверку и выявили нарушение требований законодательства РФ и условий договора теплоснабжения. По результатам проверки ПАО «ТГК-14» получилось предписание исключить из начислений площадь помещений, куда тепло фактически не подается, - сообщают в Комитете муниципального контроля.

Казалось бы, вопрос решен, однако тепловая компания подала иск о взыскании задолженности в Октябрьский районный суд Улан-Удэ. В связи с чем, исполнение предписания было приостановлено, до вступления решения суда в законную силу.

Комитет взял дело под контроль и последовательно отстаивал позицию потребителя на всех уровнях судебной системы. В итоге, 13 июля Верховный Суд РФ оставил в силе решение Октябрьского районного суда об отказе во взыскании долга, отменив ошибочные вердикты Верховного суда Бурятии и Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

- Дело семьи Дядюк — лишь верхушка айсберга. На сегодняшний день на нашем контроле находится еще 15 аналогичных предписаний в отношении недобросовестных действий поставщика ресурсов. Ни один незаконно выставленный счет не останется без внимания, - добавили в Комитете.

Фото: Комитет муниципального контроля