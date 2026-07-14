Общество 14.07.2026 в 16:42

Каталась по перилам и получала от учителей

Новосибирские педагоги рассказали о Пелагее, которой исполнилось 40 лет
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Текст: КП-Новосибирск
Каталась по перилам и получала от учителей
Фото: Андрей Копалов // Анатолий Жданов
14 июля певица Пелагея отмечает 40-летний юбилей. Сегодня ее знают как одну из главных исполнительниц русской народной песни и наставницу в популярных телепроектах. Но мало кому известно, что ее путь к большой сцене начался в Новосибирске — во дворах Троллейного жилмассива, музыкальной школе и колледже культуры, где будущая звезда занималась танцами. В день рождения артистки ее педагог поделилась с КП-Новосибирск воспоминаниями о ее детстве.

Настоящее имя Пелагеи — Полина. Полина Сергеевна Смирнова родилась в Новосибирске 14 июля. Позже она взяла фамилию отчима — Ханова.

Детство будущей артистки прошло на улице Широкой в Троллейном жилмассиве. Музыкальный талант проявился очень рано: у девочки был абсолютный слух и широкий вокальный диапазон. Родители сразу начали развивать способности дочери, и уже в восемь лет она поступила в специализированную музыкальную школу при Новосибирской консерватории. Несмотря на то, что официально она училась на отделении фортепиано, Пелагея стала первой ученицей-вокалисткой.

— Пелагея терпеть не могла, когда ее называли Полиной. Только Поля — и никак иначе. Мы, как и все дети, носились по коридорам, катались на больших перилах, за что получали от учителей. Я навсегда запомню ее смех. Он был очень заразительный, — рассказывала ранее КП-Новосибирск ее одноклассница Евгения Измайлова.

В Новосибирской специальной музыкальной школе Пелагея также занималась танцами. Преподавателем была Людмила Владимировна Гончарова, которая сегодня работает заместителем директора по профессиональному обучению.

По словам педагога, прошло много лет, но уроки с Пелагеей она помнит до сих пор.

— В свое время я лично обучала Пелагею по предмету «Танец». Это был период, наверное, четвертого, пятого класса. Еще до ее увлечения КВНом или в самом его начале, — рассказала КП-Новосибирск Людмила Владимировна.

По ее словам, талант будущей певицы был очевиден уже тогда:

— Конечно, уже тогда было понятно, что это девочка феноменальной одаренности. Это было слышно буквально с первых нот. А что касается моего предмета — у нее была необыкновенная музыкальность, необыкновенная выразительность, ритмичность и увлеченность. Она с таким азартом занималась на уроках, что я до сих пор помню, как она двигалась. Перед глазами стоят ее движения. Она работала с полной самоотдачей, — вспоминает Людмила Гончарова. — Ей было безумно интересно все. Ребенок буквально жил тем миром, в который попал. А наша школа — это особый мир, где каждый ребенок очень дорог.

В школьные годы Поля участвовала в танцевальных конкурсах, выступала на праздниках и концертах. Все сценические костюмы для дочери шила мама Светлана. Особенно одноклассникам запомнился один новогодний концерт.

— Помню один Новый год, когда Поля пришла в красивом цыганском костюме, в длинной юбке. Она исполняла цыганскую песню, и это было с танцем, с паданием на колени, очень артистично. Уже тогда она была яркой звездочкой, — вспоминала Евгения Измайлова.

Внешне Пелагея тоже выделялась среди сверстников: длинные волосы, круглые щеки, открытая улыбка. У нее даже появились первые поклонники, правда, тогда самой Поле было совсем не до романтики — почти все свободное время занимали выступления и поездки.

Когда Пелагее было девять лет, лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин отправил запись ее выступления на программу «Утренняя звезда». Ради талантливой школьницы организаторы впервые сделали исключение и включили в конкурс народную песню.

Пелагея победила, получила звание лучшего исполнителя народной песни России и денежную премию.

Уже в десять лет она переехала в Москву, продолжила обучение в школе при институте имени Гнесиных и подписала контракт со звукозаписывающей компанией.

В дальнейшем были выступления перед президентами России, Франции и Германии, приглашение на престижный фестиваль Мстислава Ростроповича в Швейцарии, создание собственной группы, гастроли по всему миру, успешные альбомы и кресло наставника в проектах «Голос», «Голос. Дети» и «Голос 60+».

Несмотря на годы, прошедшие после учебы, Людмила Гончарова внимательно следит за творчеством своей бывшей ученицы:

— Я вообще считаю, что сейчас это лучшее из того, что есть у нас в вокальном искусстве, и в фольклорном направлении, и в легкой музыке. Если говорить о любимых произведениях, то здесь я даже не берусь что-то выделять. Ее творчество невозможно ограничить одной или несколькими песнями. Даже слово «композиция» здесь режет слух. Любое произведение у нее настолько хорошо, что выбрать что-то одно очень сложно. Каждая ее песня — это настоящее произведение искусства. Я очень сомневаюсь, что есть еще кто-то, кто способен делать все на таком уровне, а не иметь одно-два сильных произведения в своем концерте.

В день 40-летия артистки преподаватель адресовала своей ученице теплые пожелания.

— Хотелось бы пожелать ей сохранить свою самобытность и как можно чаще видеть ее в Новосибирске. И, конечно, всеобщего, мирового признания, потому что это музыкант с невероятным даром. Такие, как она, рождаются, знаете, раз в 200 лет, — сказала Людмила Гончарова.

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