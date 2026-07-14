19-летняя спортсменка из Улан-Удэ стала чемпионкой Европы по борьбе

Борица из Бурятии Должон Цынгуева показала отличный результат на чемпионате Европы, который проходил в столице Северной Македонии с 6 по 12 июля. Она завоевала золото первенства Европы U-20 по спортивной борьбе, среди спортсменов до 20 лет.

Известно, что Должон является воспитанницей СШОР № 7.

- В весовой категории до 57 кг она уверенно дошла до финала, где в напряжённой схватке со счётом 3:3 одержала победу над спортсменкой из Украины Дианой Котвицкой по дополнительным критериям. Поздравляем Должон, её тренеров и коллектив спортивной школы с заслуженной победой. Желаем новых спортивных достижений и ярких выступлений, - отметили в мэрии города.

Фото: мэрия города