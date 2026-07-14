Происшествия 14.07.2026 в 14:59

В Бурятии спасли малыша, который засунул ногу в работающий двигатель трактора

Июнь стал месяцем массового травмирования детей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии спасли малыша, который засунул ногу в работающий двигатель трактора
Фото: архив «Номер один»
Первый месяц лета стал для Детской республиканской клинической больницы периодом экстремальной нагрузки. Как сообщили в больнице, за июнь к ним с различными повреждениями обратилось 2637 детей. Экстренная госпитализация потребовалась 152 пациентам.

Травмы, которые получили дети, самые разные. Так, 12-летний мальчик был укушен гадюкой при попытке взять змею в руки. Почти неделю состояние ребенка было крайне тяжелым из-за сильного действия яда. Врачи применили каскадную плазмафильтрацию — специальную процедуру, при которой кровь очищается от ядовитых веществ вне тела, а затем возвращается обратно. Благодаря интенсивной терапии состояние маленького пациента стабилизировалось. 

Двухлетний малыш получил тяжелую травму, засунув ногу в работающий двигатель трактора. Кости ребенка раздробило на мелкие части. В ходе сложной операции врачи ювелирно собирали стопу по частям. Сейчас ребенок продолжает находиться в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Еще один ребенок в возрасте 4-х лет выпал из окна третьего этажа, надавив на москитную сетку. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб легкого. Ребенка удалось спасти. 

Целый ряд детей травмировался в ходе ДТП. В их числе 17-летний мотоциклист, который ее справился с управлением и на полном ходу врезался в бордюр, а также 16-летний водитель автомобиля, который вылетел с дороги в кювет. Другой ребенок в возрасте 11 лет получил множественные оскольчатые переломы голени – автомобиль, в котором он ехал, перевернулся. Чтобы правильно собрать ногу ребенка, врачам пришлось использовать систему скелетного вытяжения — конструкцию, которая буквально вытягивает кости по миллиметру. 

В ДРКБ оказался и 8-летний велосипедист, который упал при спуске с горы. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сильное сотрясение мозга и переломы. 
Теги
дети травма

Все новости

В Бурятии спасли малыша, который засунул ногу в работающий двигатель трактора
14.07.2026 в 14:59
Многодетная семья из Бурятии победила ТГК-14 и сохранила сотни тысяч рублей
14.07.2026 в 14:44
Мэр Улан-Удэ: «Второго шанса получить деньги на Арбат не было бы»
14.07.2026 в 14:17
В Бурятии пройдет первый турнир профессиональной лиги армрестлинга
14.07.2026 в 14:05
В Бурятии выплаты за контракт превысили 2 млн рублей
14.07.2026 в 14:01
Улицу Бабушкина в Улан-Удэ сделают трехполосной
14.07.2026 в 13:38
Улан-удэнца сняли с поезда за поломку унитазов в пьяном угаре
14.07.2026 в 13:10
Бурятия занимает 67-е место по доступности жилья в стране
14.07.2026 в 12:54
В Бурятии на Байкале появится «Нерпа с рыбой»
14.07.2026 в 12:46
В Бурятии водителей просят воздержаться от поездок по трассе
14.07.2026 в 12:18
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июля

Читайте также
В Улан-Удэ поставили точку в деле о гибели участника СВО
Вынесенный приговор не устроил ни одну из сторон
14.07.2026 в 11:40
В Улан-Удэ всплыли подробности истории с похищением и избиением студентки
Их поведал бывший муж зачинщицы преступления
14.07.2026 в 09:28
В Улан-Удэ раскрыли еще одно убийство 20-летней давности
Правда, один из фигурантов до суда не дожил
14.07.2026 в 09:15
В Бурятии прервано автосообщение между двумя районами
Вода перерезала дорогу Северобайкальск - Таксимо сразу в четырех местах
13.07.2026 в 17:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru