В Бурятии спасли малыша, который засунул ногу в работающий двигатель трактора

Первый месяц лета стал для Детской республиканской клинической больницы периодом экстремальной нагрузки. Как сообщили в больнице, за июнь к ним с различными повреждениями обратилось 2637 детей. Экстренная госпитализация потребовалась 152 пациентам.Травмы, которые получили дети, самые разные. Так, 12-летний мальчик был укушен гадюкой при попытке взять змею в руки. Почти неделю состояние ребенка было крайне тяжелым из-за сильного действия яда. Врачи применили каскадную плазмафильтрацию — специальную процедуру, при которой кровь очищается от ядовитых веществ вне тела, а затем возвращается обратно. Благодаря интенсивной терапии состояние маленького пациента стабилизировалось.Двухлетний малыш получил тяжелую травму, засунув ногу в работающий двигатель трактора. Кости ребенка раздробило на мелкие части. В ходе сложной операции врачи ювелирно собирали стопу по частям. Сейчас ребенок продолжает находиться в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.Еще один ребенок в возрасте 4-х лет выпал из окна третьего этажа, надавив на москитную сетку. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб легкого. Ребенка удалось спасти.Целый ряд детей травмировался в ходе ДТП. В их числе 17-летний мотоциклист, который ее справился с управлением и на полном ходу врезался в бордюр, а также 16-летний водитель автомобиля, который вылетел с дороги в кювет. Другой ребенок в возрасте 11 лет получил множественные оскольчатые переломы голени – автомобиль, в котором он ехал, перевернулся. Чтобы правильно собрать ногу ребенка, врачам пришлось использовать систему скелетного вытяжения — конструкцию, которая буквально вытягивает кости по миллиметру.В ДРКБ оказался и 8-летний велосипедист, который упал при спуске с горы. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сильное сотрясение мозга и переломы.