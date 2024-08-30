Закормленного жареной едой малыша пришлось спасать улан-удэнским врачам

В Улан-Удэ врачи ДРКБ спасли жизнь годовалому ребенку с острым панкреонекрозом. Причиной острого воспаления поджелудочной железы стало чрезмерное употребление жареной колбасы, жареного картофеля и снеков.

В начале августа малыш в возрасте 1 год 8 месяцев был доставлен в больницу по санавиации из района Бурятии. Его состояние было тяжелым.

- Деструктивная форма панкреатита, которая вылилась в панкреонекроз довольно редкая патология для такого возраста. Вследствие воспаления, отека и нарушения кровоснабжения у малыша возник некроз тканей поджелудочной железы. После ряда диагностических мероприятий опытные врачи-хирурги провели операцию малотравматичным для ребенка методом — малоинвазивным, сделав несколько небольших проколов, - рассказали в ДРКБ.

Врачи отмечают, что никаких патологий у ребенка не выявлено. Травмы исключены. Причина заболевания кроется лишь в погрешностях питания не по возрасту.

- В таком маленьком возрасте ни в коем случае не рекомендуется давать жареные продукты. Необходимо исключить из рациона также сосиски и сардельки. В рационе ребенка должны присутствовать мясо, творог, кефир, молоко, натуральные йогурты, овощи, фрукты, хлеб, крупы, растительное и сливочное масла, супы, макароны. Если вводите новые продукты питания, то необходимо делать это постепенно и наблюдать за реакцией организма, - отмечает врач-гастроэнтеролог ДРКБ Дулма Сультимова.

Фото: ДРКБ