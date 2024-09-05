Происшествия 05.09.2024 в 08:54

В Улан-Удэ воспитательница детсада избивала детей

На время следствия женщину отправили в СИЗО
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ воспитательница детсада избивала детей
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении воспитателя одного из муниципальных детских садов в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Женщина обвиняется по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних), и шести преступлениях, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением).

Как рассказали в следственном ведомстве, весной-летом 2024 года обвиняемая, работая в детском саду, систематически применяла физическое и психическое насилие к трем детям, а также ненадлежащим образом исполняла свои обязанности и жестоко обращалась еще с несколькими детьми. Мать одной девочки, заметив травмы у ребенка, обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время воспитательницу взяли под стражу, сейчас она находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: «Номер один»
Теги
детский сад избиение

Все новости

Ребенка в тяжелом состоянии доставили вертолетом в Улан-Удэ
05.09.2024 в 09:03
Совместительство и совмещение должностей
05.09.2024 в 09:00
В Улан-Удэ воспитательница детсада избивала детей
05.09.2024 в 08:54
Гостиницы на Байкале оказались недоступными для жителей Бурятии
05.09.2024 в 06:00
Многодетная мать в Бурятии делает бесплатный педикюр инвалидам
04.09.2024 в 17:43
В Бурятии строительство Дома культуры серьезно отстает от графика
04.09.2024 в 17:21
Жителя Бурятии убила непотушенная сигарета
04.09.2024 в 17:05
Распродажу квартир в центре Улан-Удэ могут начать уже в этом году
04.09.2024 в 17:02
В Бурятии бывшего чиновника обвиняют в особо крупной взятке
04.09.2024 в 16:43
В центре Улан-Удэ заменили делиниаторы
04.09.2024 в 16:19
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
Ребенка в тяжелом состоянии доставили вертолетом в Улан-Удэ
Он будет проходить лечение в детской больнице
05.09.2024 в 09:03
Жителя Бурятии убила непотушенная сигарета
Она сожгла мужчину вместе с его квартирой
04.09.2024 в 17:05
В Бурятии бывшего чиновника обвиняют в особо крупной взятке
Экс-начальник отдела ГО и ЧС администрации Иволгинского района арестован судом
04.09.2024 в 16:43
В Улан-Удэ подруга пьяной автоледи устроила дебош в суде
В итоге женщине самой пришлось отвечать перед законом
04.09.2024 в 15:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru