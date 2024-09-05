В Улан-Удэ воспитательница детсада избивала детей

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении воспитателя одного из муниципальных детских садов в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Женщина обвиняется по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних), и шести преступлениях, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением).Как рассказали в следственном ведомстве, весной-летом 2024 года обвиняемая, работая в детском саду, систематически применяла физическое и психическое насилие к трем детям, а также ненадлежащим образом исполняла свои обязанности и жестоко обращалась еще с несколькими детьми. Мать одной девочки, заметив травмы у ребенка, обратилась с заявлением в полицию.В настоящее время воспитательницу взяли под стражу, сейчас она находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: «Номер один»