Происшествия 05.09.2024 в 16:46

Парня, ударившего ребенка в Улан-Удэ, определили в СИЗО

Ему предьявлено обвинение в разбойном нападении
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Текст: Андрей Константинов
Парня, ударившего ребенка в Улан-Удэ, определили в СИЗО
В Улан-Удэ 18-летнему молодому человеку, который ударил ребенка за отказ дать ему денег, предъявили обвинение по ч. 1 ст. 162 УК РФ (Разбой). По ходатайству следователя парень взят под стражу и отправлен в СИЗО, сообщили в Следственном комитете Бурятии.

Напомним, происшествие случилось 31 августа на детской площадке во дворе одного из домов на улице Сахьяновой. Обвиняемый подошел к 11-летнему мальчику и потребовал у него денег. Получив отказ, парень сильно ударил ребенка по лицу, после чего скрылся. Удар был такой силы, что школьнику пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.

Злоумышленника удалось задержать спустя несколько дней.

«На допросе фигурант сознался в содеянном. В настоящее время по уголовному делу продолжается производство следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: МВД Бурятии
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