Происшествия 06.09.2024 в 11:43
В Улан-Удэ пожарные спасли от огня маму с ребенком
Их успели вывести из загоревшегося дома
Текст: Андрей Константинов
Вчера вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме на улице Севастопольская в Улан-Удэ.
«На момент приезда первого подразделения огнеборцев наблюдалось загорание в комнате на втором этаже. Звеном газодымозащитной службы были спасены женщина с ребенком. В течении 16 минут пожар был ликвидирован. Огнем повреждены личные вещи и мебель на общей площади 5 квадратных метров», - сообщили в МЧС Бурятии.
Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент приезда первого подразделения огнеборцев наблюдалось загорание в комнате на втором этаже. Звеном газодымозащитной службы были спасены женщина с ребенком. В течении 16 минут пожар был ликвидирован. Огнем повреждены личные вещи и мебель на общей площади 5 квадратных метров», - сообщили в МЧС Бурятии.
Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.
Фото: МЧС Бурятии
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