В Улан-Удэ пожарные спасли от огня маму с ребенком

Вчера вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме на улице Севастопольская в Улан-Удэ.«На момент приезда первого подразделения огнеборцев наблюдалось загорание в комнате на втором этаже. Звеном газодымозащитной службы были спасены женщина с ребенком. В течении 16 минут пожар был ликвидирован. Огнем повреждены личные вещи и мебель на общей площади 5 квадратных метров», - сообщили в МЧС Бурятии.Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.Фото: МЧС Бурятии