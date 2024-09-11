Происшествия 11.09.2024 в 11:51

Мошенники создали поддельный аккаунт главы Селенгинского района

Об этом сообщил глава района в своем телеграм канале
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мошенники создали поддельный аккаунт главы Селенгинского района

Мошенники продолжают создавать поддельные аккаунты известных людей. Очередь дошла до главы Селенгинского района Станислава Гармаева. Злоумышленники сделали его поддельный телеграм-аккаунт, откуда делали всем рассылку.

- В очередной раз вынужден сообщить о мошеннических действиях, создали аккаунт в Telegram, используя мои данные. Если вы получите сообщения, в которых от моего имени будут запрашивать личную информацию или деньги, не доверяйте этим запросам и обязательно свяжитесь со мной напрямую для проверки, - сообщил глава района в своем официальном телеграм-канале.

- Будьте внимательны и осторожны, чтобы не стать жертвой аферистов. Берегите свои данные и не поддавайтесь на их уловки, - подчеркнул Станислав Гармаев.

 

Фото: с личного аккаунта в Вконтакте https://vk.com/id349015794

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