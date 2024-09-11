Мошенники создали поддельный аккаунт главы Селенгинского района

Мошенники продолжают создавать поддельные аккаунты известных людей. Очередь дошла до главы Селенгинского района Станислава Гармаева. Злоумышленники сделали его поддельный телеграм-аккаунт, откуда делали всем рассылку.

- В очередной раз вынужден сообщить о мошеннических действиях, создали аккаунт в Telegram, используя мои данные. Если вы получите сообщения, в которых от моего имени будут запрашивать личную информацию или деньги, не доверяйте этим запросам и обязательно свяжитесь со мной напрямую для проверки, - сообщил глава района в своем официальном телеграм-канале.

- Будьте внимательны и осторожны, чтобы не стать жертвой аферистов. Берегите свои данные и не поддавайтесь на их уловки, - подчеркнул Станислав Гармаев.

Фото: с личного аккаунта в Вконтакте https://vk.com/id349015794