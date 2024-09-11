Житель Улан-Удэ жестоко убил соседку из-за сломанного забора

Следственный комитет Бурятии сообщил о жестоком убийстве жительницы СНТ «Остров» в Улан-Удэ. Преступление совершил сосед женщины, к которому она зашла в гости, чтобы выпить. Мужчина не стал скрываться от правоохранителей и сам позвонил в полицию, а позже дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как рассказали в следственном ведомстве, 10 сентября около полуночи в гости к мужчине, проживающему на улице Черемушки, пришла соседка. Вместе они начали распивать спиртное, а спустя некоторое время поругались из-за давнего конфликта по поводу сломанного забора. В ходе ссоры хозяин дома стал бить женщину кулаками и табуретом по голове, а затем ножом ударил ее в грудь и плечо. Завершив расправу, мужчина лег спать, а его гостья умерла от полученных ран.Следующим утром мужчина проснулся и, увидев бездыханное тело соседки, сам позвонил в полицию.«В настоящее время решается вопрос о предъявлении злоумышленнику обвинения и заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»