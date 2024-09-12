Происшествия 12.09.2024 в 12:47

Ушлая жительница Бурятии дважды продала один автонавигатор

Теперь женщине предстоит отвечать за мошенничество
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Текст: Андрей Константинов
Ушлая жительница Бурятии дважды продала один автонавигатор
В полицию Иволгинского района обратился 43-летний житель села Сотниково. Мужчина сообщил, что стал жертвой интернет-мошенников.

Как рассказали в МВД Бурятии, 16 июля сельчанин решил приобрести автонавигатор. Объявление о продаже техники он нашел на популярном сайте купли-продажи. Мужчина договорился с продавщицей о покупке и, по требованию женщины, перечислил ей деньги. Товар она обещала отправить с маршрутным автобусом. Однако техники покупатель так и не дождался, а профиль продавца был переименован.

«Сотрудники уголовного розыска райотдела полиции злоумышленница задержана. Ею оказалась ранее судимая 39-летняя жительница Прибайкальского района. Женщина призналась, что автомобильный навигатор у нее действительно был, однако она продала его ранее, забыв убрать объявление с сайта. И когда к ней обратился мужчина, она решила обмануть его с целью получения легких денег», - сообщили в МВД.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Фото: «Номер один»
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