Ушлая жительница Бурятии дважды продала один автонавигатор

В полицию Иволгинского района обратился 43-летний житель села Сотниково. Мужчина сообщил, что стал жертвой интернет-мошенников.Как рассказали в МВД Бурятии, 16 июля сельчанин решил приобрести автонавигатор. Объявление о продаже техники он нашел на популярном сайте купли-продажи. Мужчина договорился с продавщицей о покупке и, по требованию женщины, перечислил ей деньги. Товар она обещала отправить с маршрутным автобусом. Однако техники покупатель так и не дождался, а профиль продавца был переименован.«Сотрудники уголовного розыска райотдела полиции злоумышленница задержана. Ею оказалась ранее судимая 39-летняя жительница Прибайкальского района. Женщина призналась, что автомобильный навигатор у нее действительно был, однако она продала его ранее, забыв убрать объявление с сайта. И когда к ней обратился мужчина, она решила обмануть его с целью получения легких денег», - сообщили в МВД.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.Фото: «Номер один»