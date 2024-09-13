Происшествия 13.09.2024 в 09:21
В Бурятии падением девочки из окна школы занялись следователи и прокуратура
Они выясняют обстоятельства происшествия
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет и прокуратура Бурятии проводят проверку ЧП, случившегося вчера в школе в Оронгое. Напомним, там 12-летняя ученица пятого класса выпала из окна второго этажа. Школьницу с травмами госпитализировали в ДРКБ.
По предварительным данным, озвученным в следственном ведомстве, 12 сентября около полудня девочка на перемене во время игры забежала в один из классов, где забралась на подоконник, через открытое окно стала глядеть вниз, не удержалась на ногах и выпала наружу.
«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в Следственном комитете.
В свою очередь прокуратура обещала в ходе проверки «дать оценку работе органов системы профилактики и администрации образовательного учреждения по исполнению законодательства в сфере организации учебного процесса на предмет выяснения причин и условий, повлекших травмирование школьницы».
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заверили в надзорном ведомстве.
Тем временем в Минздраве Бурятии сообщили, что пострадавшую девочку госпитализировали в травматологическое отделение одной из больниц Улан-Удэ.
«Состояние ребенка стабильное, средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», - заявили в Минздраве.
Фото: «Номер один»
По предварительным данным, озвученным в следственном ведомстве, 12 сентября около полудня девочка на перемене во время игры забежала в один из классов, где забралась на подоконник, через открытое окно стала глядеть вниз, не удержалась на ногах и выпала наружу.
«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в Следственном комитете.
В свою очередь прокуратура обещала в ходе проверки «дать оценку работе органов системы профилактики и администрации образовательного учреждения по исполнению законодательства в сфере организации учебного процесса на предмет выяснения причин и условий, повлекших травмирование школьницы».
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заверили в надзорном ведомстве.
Тем временем в Минздраве Бурятии сообщили, что пострадавшую девочку госпитализировали в травматологическое отделение одной из больниц Улан-Удэ.
«Состояние ребенка стабильное, средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», - заявили в Минздраве.
Фото: «Номер один»
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