Происшествия 12.09.2024 в 17:45

В Бурятии девочка выпала из окна школы

Её госпитализировали с травмами
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии девочка выпала из окна школы
Сегодня в Оронгойской школе Иволгинского района случилось ЧП. Там 12-летняя девочка выпала из окна учебного заведения на втором этаже. В результате падения школьница получила травмы, её госпитализировали в ДРКБ с переломом лодыжки, сообщает вайбер-чат «Иволга-инфо.24/7».

Как рассказали в чате со ссылкой на районное управление образования, происшествие случилось около 12:30 во время перемены.

«Ученица 5-го класса увидела своих одноклассников, хотела им помахать, забралась на стул, потом на подоконник и выпала. В настоящий момент проводится проверка. По её результатам виновные лица будут привлечены к ответственности», - сообщили в управлении образования.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Фото: «Номер один»

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