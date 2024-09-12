В Бурятии девочка выпала из окна школы

Сегодня в Оронгойской школе Иволгинского района случилось ЧП. Там 12-летняя девочка выпала из окна учебного заведения на втором этаже. В результате падения школьница получила травмы, её госпитализировали в ДРКБ с переломом лодыжки, сообщает вайбер-чат «Иволга-инфо.24/7».





Как рассказали в чате со ссылкой на районное управление образования, происшествие случилось около 12:30 во время перемены.



«Ученица 5-го класса увидела своих одноклассников, хотела им помахать, забралась на стул, потом на подоконник и выпала. В настоящий момент проводится проверка. По её результатам виновные лица будут привлечены к ответственности», - сообщили в управлении образования.



Сейчас на месте происшествия работает полиция. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.Фото: «Номер один»