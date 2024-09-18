Падением ребенка с горки займется Следком Бурятии

В Улан-Удэ Следственным комитетом организована проверка сведений о травмировании девочки на детской площадке города в сотых кварталах. Информация об этом появилась сразу в нескольких СМИ сегодня, 18 сентября.

- Предварительно установлено, что 16 сентября днем местная жительница пришла с другими детьми на игровую площадку, расположенную на придомовой территории жилого комплекса. Там ее 11-летняя дочь при скатывании с горки и приземлении ударилась спиной о край металлического настила и получила травму. В ходе осмотра места происшествия при замерах установлено, что расстояние от края ската горки до покрытия превышает 60 см. Это создает угрозу для здоровья детей при использовании данной игровой конструкции, - рассказали в Следкоме республики.

В настоящее время выполняются процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято правовое решение.

Фото: Следком Бурятии