Происшествия 20.09.2024 в 16:49

Жительницу Бурятии осудили на три года за смерть троих детей

Многодетная мать не предприняла мер по спасению своих детей из горящего дома

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Текст: Лариса Ситник
Жительницу Бурятии осудили на три года за смерть троих детей

Верховный суд республики рассмотрел апелляционное представление зампрокурора Кабанского района на приговор Кабанского райсуда. Суд приговорил уроженку Кабанского района к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, утром 23 апреля 2024 года в селе Тресково Кабанского района загорелся жилой дом.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен дом на площади 39 кв.м. В шкафу внутри дома были обнаружены три ребенка без признаков жизни», - рассказывали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как выяснили следователи, в момент возникновения пожара 26-летняя мать была пьяна и находилась дома. Отец в это время был на работе, а старший 10-летний ребенок в школе. Дым, распространявшийся из дома, заметил сосед. Он помог женщине выбраться из горящего строения. О том, что внутри остались дети, она не сообщила. Уже в ходе тушения возгорания тела троих детей в возрасте 1 года, 2 и 4 лет пожарные обнаружили в шкафу.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На судебных заседаниях выяснилось, что нерадивая мать проживала с сожителем и детьми в арендованном доме. В тот роковой день она распивала алкоголь со знакомой. Дети нашли зажигалки и стали ими играть. Пьяная мать отобрала у находившихся в спальне детей зажигалки, но не увидела, что они уже устроили пожар. Женщина закрыла двери, а дети, почувствовав запах дыма, спрятались в шкаф, где впоследствии и угорели.

Кабанский районный суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Зампрокурора района подал апелляционную жалобу в Верховный суд. В жалобе прокурор указал, что «именно состояние опьянения, вызванное употреблением алкоголя, стало причиной нарушения правил пожарной безопасности, оставления малолетних детей без контроля с источником огня и возникновения пожара, в связи с чем, необходимо признать отягчающим наказание обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. Назначенное наказание является чрезмерно мягким и не соответствует характеру содеянного и данным о личности осужденной, злоупотребляющей алкоголем, не уделяющей внимания собственным детям. Более того, из её показаний следует, что дети не в первый раз баловались с зажигалкой, в тот день старший сын сообщил матери, что младшие балуются с огнём, однако осужденная продолжила распитие спиртного».

Сторона обвинения требовала усилить виновной наказание до 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Верховный суд решил усилить назначенное наказание по ч. 3 ст. 219 УК РФ до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.


Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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