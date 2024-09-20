Жительницу Бурятии осудили на три года за смерть троих детей
Многодетная мать не предприняла мер по спасению своих детей из горящего дома
Верховный суд республики рассмотрел апелляционное представление зампрокурора Кабанского района на приговор Кабанского райсуда. Суд приговорил уроженку Кабанского района к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Напомним, утром 23 апреля 2024 года в селе Тресково Кабанского района загорелся жилой дом.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен дом на площади 39 кв.м. В шкафу внутри дома были обнаружены три ребенка без признаков жизни», - рассказывали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как выяснили следователи, в момент возникновения пожара 26-летняя мать была пьяна и находилась дома. Отец в это время был на работе, а старший 10-летний ребенок в школе. Дым, распространявшийся из дома, заметил сосед. Он помог женщине выбраться из горящего строения. О том, что внутри остались дети, она не сообщила. Уже в ходе тушения возгорания тела троих детей в возрасте 1 года, 2 и 4 лет пожарные обнаружили в шкафу.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
На судебных заседаниях выяснилось, что нерадивая мать проживала с сожителем и детьми в арендованном доме. В тот роковой день она распивала алкоголь со знакомой. Дети нашли зажигалки и стали ими играть. Пьяная мать отобрала у находившихся в спальне детей зажигалки, но не увидела, что они уже устроили пожар. Женщина закрыла двери, а дети, почувствовав запах дыма, спрятались в шкаф, где впоследствии и угорели.
Кабанский районный суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Зампрокурора района подал апелляционную жалобу в Верховный суд. В жалобе прокурор указал, что «именно состояние опьянения, вызванное употреблением алкоголя, стало причиной нарушения правил пожарной безопасности, оставления малолетних детей без контроля с источником огня и возникновения пожара, в связи с чем, необходимо признать отягчающим наказание обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. Назначенное наказание является чрезмерно мягким и не соответствует характеру содеянного и данным о личности осужденной, злоупотребляющей алкоголем, не уделяющей внимания собственным детям. Более того, из её показаний следует, что дети не в первый раз баловались с зажигалкой, в тот день старший сын сообщил матери, что младшие балуются с огнём, однако осужденная продолжила распитие спиртного».
Сторона обвинения требовала усилить виновной наказание до 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Верховный суд решил усилить назначенное наказание по ч. 3 ст. 219 УК РФ до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС