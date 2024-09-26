Происшествия 26.09.2024 в 10:17

Главу районного поселения в Бурятии отстранили от должности

Ее подозревают в превышении должностных полномочий
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Текст: Елена Кокорина
Главу районного поселения в Бурятии отстранили от должности

В Серевробайкальском районе Бурятии глава администрации одного из городских поселений подозревается в превышении должностных полномочий. Временно ее отстранили от занимаемой должности.

- По данным следствия, в апреле и мае 2024 года подозреваемая от лица возглавляемой администрации заключила с коммерческой организацией два муниципальных контракта по сносу шести аварийных домов, а также по уборке мусора и хозяйственных построек на придомовой территории. При этом она достоверно знала, что один из указанных домов, включенный в контракт, ранее полностью уничтожен огнем в результате пожара, и фактически его снос не требовался, - рассказали в Следкоме Бурятии.

Кроме того, подрядчик не выполнил все работы, не снес несколько хозяйственных построек и не провел уборку мусора.

- Несмотря на это, действуя в угоду личным интересам, подозреваемая подписала официальные документы с заведомо ложными сведениями о выполнении всех работ, предусмотренных муниципальными контрактами. На основании подписанных ею актов на счета подрядчика денежные средства перечислены в полном объеме, чем причинен ущерб бюджетной системе, - добавили в ведомстве.           

Данные преступления были выявлены сотрудниками УФСБ по Республике Бурятия в рамках оперативно-розыскной деятельности, а также в ходе надзорных мероприятий, проведенных прокуратурой Северобайкальского района.  

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений и сбор доказательственной базы. По ходатайству следствия судом подозреваемая временно отстранена от занимаемой должности.

Фото:  Елена Кокорина

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