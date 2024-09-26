Происшествия 26.09.2024 в 17:27

Заправочная станция в Бурятии оставила иркутянина без денег

Посодействовал этому житель Северобайкальска
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Текст: Елена Кокорина
Заправочная станция в Бурятии оставила иркутянина без денег

Заправив свой автомобиль на АЗС в Бурятии, иркутянин понял, что остался без портмоне. На кассе заправки мужчине вернули потерю, но вот денег в нем уже не было.

72-летний житель Иркутской области обратился в полицию.

- Приехавший в Северобайкальск по делам мужчина рассказал, что после заправки на АЗС обнаружил пропажу портмоне. Мужчина хотел расплатиться за квас в магазине, но кошелька с личными документами и деньгами уже не было. В поисках своего имущества он вернулся на станцию. Кассир вернул ему портмоне, но без денежных средств, объяснив, что кошелек передал клиент, - рассказали в полиции.
В результате проделанной оперативниками работы подозреваемый был установлен и задержан.

- Им оказался работающий, ранее не судимый 43-летний местный житель, который признался, что обнаружил портмоне у бензоколонки, вынул оттуда деньги, а кошелек отдал кассиру. Причину совершения противоправного поступка мужчина объяснить не смог, но пообещал возместить причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один

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