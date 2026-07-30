Москвич с сайта знакомств обнулил счёт жительницы Улан-Удэ

О печальном опыте 27-летней жительницы Улан-Удэ рассказали в полиции республики. Сайт знакомств обошелся ей в 1,3 млн, потому что трейдер, с которым она там завела дружбу оказался самым настоящим мошенником.

С июня по июль девушка, находясь в Москве, познакомилась с мужчиной на сайт знакомств. Общение перетекло в мессенджер, где он сказал, что занимается торговлей криптовалютой и предложил помощь в заработке под его личным сопровождением.

Для убеждения к нему подключились сообщники – финансовый эксперт и управляющим компанией. Последний предложил взять кредиты для увеличения стартового капитала и получения максимального дохода.

Девушка оформила несколько кредитов и перевела деньги на криптокошелек. После этого доступ к средствам был заблокирован и вывести деньги оказалось невозможно. Общий ущерб составил 1 миллион 382 тысячи рублей.

Фото: нейросеть