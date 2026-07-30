Общество 30.07.2026 в 09:28
В Бурятии пользователи иностранных мессенджеров пожаловались на сбои
Люди не могли отправлять сообщения почти сутки
Текст: Иван Иванов
В Бурятии, как и в других регионах России, пользователи столкнулись с проблемами в работе мессенджеров BiP и KakaoTalk. Как отмечают в РБК, пользователи жалуются на невозможность отправлять сообщения и загружать файлы — при попытке воспользоваться сервисами приложения не устанавливают соединение.
«Вчера звонил знакомому по мессенджеру, звонки не прошли, он мне сказал, что и текстовые сообщения пришли с опозданием», - рассказывают в соцсетях улан-удэнцы.
Корреспонденты РБК подтвердили неполадки в работе KakaoTalk. Несмотря на то, что приложение запускается, его основные функции недоступны — не получается выбрать контакт или открыть диалог. Первые жалобы на сбои начали поступать ещё 29 июля. Сервис Downdetector также зафиксировал обращения пользователей, хотя объём жалоб оценивается как умеренный.
BiP — бесплатный турецкий мессенджер компании Turkcell, который работает с 2013 года и поддерживает чаты, аудио‑ и видеозвонки, каналы и перевод сообщений. KakaoTalk — южнокорейский мессенджер от Kakao Corp., запущенный в 2010 году. В Южной Корее им пользуется свыше 97% населения. Интерес к BiP и KakaoTalk среди российских пользователей заметно вырос в последнее время на фоне ограничений в работе Telegram и других популярных мессенджеров.
«Вчера звонил знакомому по мессенджеру, звонки не прошли, он мне сказал, что и текстовые сообщения пришли с опозданием», - рассказывают в соцсетях улан-удэнцы.
Корреспонденты РБК подтвердили неполадки в работе KakaoTalk. Несмотря на то, что приложение запускается, его основные функции недоступны — не получается выбрать контакт или открыть диалог. Первые жалобы на сбои начали поступать ещё 29 июля. Сервис Downdetector также зафиксировал обращения пользователей, хотя объём жалоб оценивается как умеренный.
BiP — бесплатный турецкий мессенджер компании Turkcell, который работает с 2013 года и поддерживает чаты, аудио‑ и видеозвонки, каналы и перевод сообщений. KakaoTalk — южнокорейский мессенджер от Kakao Corp., запущенный в 2010 году. В Южной Корее им пользуется свыше 97% населения. Интерес к BiP и KakaoTalk среди российских пользователей заметно вырос в последнее время на фоне ограничений в работе Telegram и других популярных мессенджеров.