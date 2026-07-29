Житель Улан-Удэ схлопотал уголовку за езду на велосипеде

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, который обвинялся по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Транспортным средством, фигурирующем в деле, оказался электровелосипед марки Aceline CFX-13. Его двигатель имеет мощность 350 Вт, что позволяет разогнать велик до 25 км/ч.Мужчина пересел на электровелосипед не от хорошей жизни: ранее за пьяную езду его привлекали к административной ответственности. Наказанием стал штраф и лишение водительских прав.Впрочем, пить после этого горожанин не бросил, как и управлять транспортом. В один из дней мужчина вновь принял на грудь, оседлал электровелик и поехал кататься. Видимо, он не знал, что его мощный двухколесный друг по закону приравнивается к мопеду. А может быть просто рассчитывал, что его никто не заметит.Однако велосипедист вновь умудрился попасть на глаза сотрудникам ГИБДД. Те остановили его и заставили дыхнуть в трубочку. Прибор показал 0,23 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму. За повторную езду в нетрезвом виде на улан-удэнца возбудили уголовное дело.Недавно райсуд вынес мужчине приговор. Ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов. Также осужденному установили запрет заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Его электровелосипед конфисковали в доход государства.Отметим, что если бы мощность электровелосипеда была менее 250 Вт, всех этих неприятных последствий улан-удэнцу удалось бы избежать. Ведь такой маломощный транспорт законодательно приравнивается к обычным велосипедам. И за пьяную езду на нем горожанину грозил всего лишь штраф в 1 – 1,5 тысячи рублей.