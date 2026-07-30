Общество 30.07.2026 в 09:20
Жители России массово переходят в «кэш»
В июле объём наличных в обращении увеличился почти на 600 млрд рублей
Текст: Иван Иванов
В июле участники финансового рынка страны заговорили о резко возросшем спросе населения на наличные средства. Как сообщает РБК, объём наличных в обращении в июле 2026 года увеличился почти на 600 млрд рублей — это максимальный месячный прирост с начала года.
Ключевым драйвером тренда выступает поведение корпоративного сектора: часть бизнеса активно наращивает долю расчётов в наличной форме. По оценкам экспертов, такая тактика нередко связана с попытками компаний адаптироваться к изменившимся фискальным условиям — в частности, к повышению ставки НДС с 20 до 22% с начала 2026 года. В результате денежные потоки частично выводятся из безналичного оборота, что напрямую влияет на уровень свободной ликвидности в банках.
Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов подтвердил наличие этой тенденции и отметил её влияние на прогноз по привлечению средств юридических лиц. Если ранее банк ожидал рост остатков на счетах компаний в диапазоне 10–12%, то теперь прогноз скорректирован до 5–8%. При этом в кредитной организации подчёркивают, что располагают инструментами для управления ликвидностью, включая привлечение ресурсов через аукционы Центрального банка, и не видят необходимости в экстренных мерах.
Дополнительным фактором давления остаётся поведенческий аспект: на фоне обсуждений возможных изменений в регулировании безналичных переводов часть клиентов — как физических, так и юридических лиц — предпочитает держать часть средств в наличной форме в качестве своеобразной «страховки». Это усиливает отток денег из банковского контура и усложняет банкам задачу по поддержанию оптимального баланса ликвидности.
Ключевым драйвером тренда выступает поведение корпоративного сектора: часть бизнеса активно наращивает долю расчётов в наличной форме. По оценкам экспертов, такая тактика нередко связана с попытками компаний адаптироваться к изменившимся фискальным условиям — в частности, к повышению ставки НДС с 20 до 22% с начала 2026 года. В результате денежные потоки частично выводятся из безналичного оборота, что напрямую влияет на уровень свободной ликвидности в банках.
Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов подтвердил наличие этой тенденции и отметил её влияние на прогноз по привлечению средств юридических лиц. Если ранее банк ожидал рост остатков на счетах компаний в диапазоне 10–12%, то теперь прогноз скорректирован до 5–8%. При этом в кредитной организации подчёркивают, что располагают инструментами для управления ликвидностью, включая привлечение ресурсов через аукционы Центрального банка, и не видят необходимости в экстренных мерах.
Дополнительным фактором давления остаётся поведенческий аспект: на фоне обсуждений возможных изменений в регулировании безналичных переводов часть клиентов — как физических, так и юридических лиц — предпочитает держать часть средств в наличной форме в качестве своеобразной «страховки». Это усиливает отток денег из банковского контура и усложняет банкам задачу по поддержанию оптимального баланса ликвидности.
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