В Улан-Удэ после столкновения иномарок пострадал 2-летний ребенок

Вчера около 16 часов в Улан-Удэ на перекрестке улиц Павлова и Сахьяновой столкнулись две иномарки. В ДТП пострадал 2-летний ребенок.

Предварительно, 27-летняя водитель автомобиля «Тойота» не предоставила преимущества в движении машине «Хонда», за рулем которой находился 27-летний водитель.

«В результате ДТП 2-летний пассажир автомобиля «Хонда» и пассажир автомашины «Тойота» с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», - прокомментировали в ГАИ Бурятии.