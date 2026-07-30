Общество 30.07.2026 в 09:00

Новая семейная выплата: кому положена и как получить

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Текст: Номер один
Новая семейная выплата: кому положена и как получить

«Слышала про новую семейную выплату, но не пойму, могу ли я ее получить. У нас двое детей, муж работает, я в декрете. Расскажите, кто имеет право и как оформить?» Бутидма, Улан-Удэ

С начала 2026 года около 1 миллиона работающих родителей уже получили эту выплату, и если у вас двое детей, вы тоже можете претендовать на нее при соблюдении ряда условий.

Выплата предназначена для родителей, усыновителей или опекунов, которые воспитывают двух и более детей. Заявитель обязательно должен быть гражданином России, официально работать и платить НДФЛ. Дети должны быть младше 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно). При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. Для расчёта складывают все доходы семьи за год — зарплату, пенсии, стипендии, пособия, алименты, — делят на 12 месяцев, а затем на количество членов семьи, и сравнивают с прожиточным минимумом. Отказать могут, если есть задолженность по алиментам или родителя лишили родительских прав, а также если заявитель работает только как самозанятый или ИП и не платит НДФЛ.

Сумма выплаты рассчитывается просто: налог за предыдущий год пересчитают по ставке 6%, а разницу перечислят на ваш счет. Подать заявление можно тремя способами: через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентской службе Социального фонда России. Заявление за 2025 год принимают до 30 сентября 2026 года. Решение примут в течение 10 рабочих дней, а деньги перечислят еще через 5 дней.

Фото: Номер один

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