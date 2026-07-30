В Улан-Удэ подросток на мотоцикле столкнулся с 76-летним водителем иномарки

В Улан-Удэ вчера вечером на улице Хоца Намсараева 16-летний мотоциклист столкнулся с 76-летним водителем авто «Шкода». Юноша был без шлема и не имел прав, он устроил аварию, выехав на встречную полосу.

Подростку понадобилась медпомощь. Как сообщили в ГАИ Бурятии, по факту ДТП материалы проверки направят в районную комиссию по делам несовершеннолетних, ПДН и в образовательную организацию, где обучается парень.

«Также будет установлен собственник мотоцикла, который будет привлечен к административной ответственности за передачу транспортного средства лицу, заведомо не имеющего права управления», - добавили в Госавтоинспекции республики.