В Бурятии спасли ворону со связанными лапами

Накануне в Северобайкальске инспектор Бурприроднадзора Анатолий Крапивин спас ворону, которой кто-то связал лапки. Беспомощная птица не могла ни двигаться, ни добывать пищу, ни спастись от опасности.

«Это не просто нарушение гармонии с природой – это проявление агрессии к живому существу, что недопустимо ни при каких обстоятельствах», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Благодаря внимательности и неравнодушию специалиста ворона получила шанс на свободную жизнь.