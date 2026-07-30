Общество 30.07.2026 в 09:17
В Бурятии спасли ворону со связанными лапами
Птицу нашли в Северобайкальске
Текст: Карина Перова
Накануне в Северобайкальске инспектор Бурприроднадзора Анатолий Крапивин спас ворону, которой кто-то связал лапки. Беспомощная птица не могла ни двигаться, ни добывать пищу, ни спастись от опасности.
«Это не просто нарушение гармонии с природой – это проявление агрессии к живому существу, что недопустимо ни при каких обстоятельствах», - прокомментировали в надзорном ведомстве.
Благодаря внимательности и неравнодушию специалиста ворона получила шанс на свободную жизнь.