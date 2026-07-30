Зурхай на четверг, 30 июля

Благоприятно: для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; благоприятно проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения детей, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - для людей, родившихся в год Курицы, Коровы и Змеи, совершать омовение, полагаться на подчиненных, заниматься государственными делами, торговать, копать землю.Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; строить дома, ссориться, конфликтовать и судиться, закладывать фундамент нового дома, ремонтировать жилище.Стрижка волос: к проблемам с дыханием.Дорога: Неблагоприятно отправляться в путь.Фото: Номер один