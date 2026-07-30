Общество 30.07.2026 в 06:02
Зурхай на четверг, 30 июля
16-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; благоприятно проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения детей, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - для людей, родившихся в год Курицы, Коровы и Змеи, совершать омовение, полагаться на подчиненных, заниматься государственными делами, торговать, копать землю.
Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; строить дома, ссориться, конфликтовать и судиться, закладывать фундамент нового дома, ремонтировать жилище.
Стрижка волос: к проблемам с дыханием.
Дорога: Неблагоприятно отправляться в путь.
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; строить дома, ссориться, конфликтовать и судиться, закладывать фундамент нового дома, ремонтировать жилище.
Стрижка волос: к проблемам с дыханием.
Дорога: Неблагоприятно отправляться в путь.
Фото: Номер один
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