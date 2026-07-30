Происшествия 30.07.2026 в 09:12
В Чите инкассатор «обул» компанию на два миллиона
Он часто ездил в командировки и расплачивался бонусами, присваивая деньги
Текст: Иван Иванов
В Чите вскрыта крупная мошенническая схема, реализованная старшим инкассатором одного из филиалов инкассаторской компании. На протяжении шести месяцев 55-летний мужчина систематически похищал средства организации, пользуясь простой, но эффективной схемой, сообщает ZAB.RU.
Сотрудник регулярно получал в кассе деньги под отчёт на командировочные расходы. При этом авиабилеты и оплату сверхнормативного багажа он осуществлял за счёт накопленных бонусов по карте лояльности авиакомпании. Возвращаясь из поездок, инкассатор сдавал в бухгалтерию подложные документы, якобы подтверждающие понесённые траты.
Масштаб обмана выявила внутренняя проверка компании. По документам сотрудник отчитался о расходах на сумму 2 236 900 рублей. Однако подлинными оказались лишь траты на багаж — они составили всего 20 тысяч рублей. Остальные представленные бумаги либо не имели отношения к работнику, либо подтверждали оплату бонусами, а не личными или корпоративными средствами.
Задержание провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Чите совместно с коллегами из краевого УЭБиПК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По действующему законодательству фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.
Сотрудник регулярно получал в кассе деньги под отчёт на командировочные расходы. При этом авиабилеты и оплату сверхнормативного багажа он осуществлял за счёт накопленных бонусов по карте лояльности авиакомпании. Возвращаясь из поездок, инкассатор сдавал в бухгалтерию подложные документы, якобы подтверждающие понесённые траты.
Масштаб обмана выявила внутренняя проверка компании. По документам сотрудник отчитался о расходах на сумму 2 236 900 рублей. Однако подлинными оказались лишь траты на багаж — они составили всего 20 тысяч рублей. Остальные представленные бумаги либо не имели отношения к работнику, либо подтверждали оплату бонусами, а не личными или корпоративными средствами.
Задержание провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Чите совместно с коллегами из краевого УЭБиПК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По действующему законодательству фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.
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