По исчезновению подростка в Бурятии завели уголовное дело

В Кижингинском районе Бурятии в рамках уголовного дела ведутся поиски пропавшего подростка. Он пропал уже более половины месяца назад.

- Хоринским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения подростка. Проводятся следственно-оперативные и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетнего и выяснение обстоятельств его исчезновения, - пояснили в Следкоме республики.

Напомним, что подросток ушел из дома в улусе Эдэрмэг 13 сентября днем и бесследно исчез.

- Просим всех граждан, кто обладает любыми сведениями о местонахождении подростка, изображенного на фотографии, или обстоятельствах его исчезновения, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (30148) 21-2-04 (Хоринский межрайонный следственный отдел), 8-914-981-66-77, 8-924-772-12-28, (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция), - добавили в Следкоме.

Фото: полиция Бурятии