После тройного ДТП житель Бурятии оказался в больнице

27 сентября ночью в Кабанском районе Бурятии произошло тройное ДТП. 63-летний водитель автомобиля «Тойота Платц» ехал из села Кабанск в направлении села Шигаево.

- в 1 км от села Большое Колесово он совершил касательное столкновение со встречным автомобилем «Тойота Краун», после чего столкнулся с автомобилем «Дэу Винстром». В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Платц» с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

Всего в субботу и воскресенье на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 717 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 36 водителей находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 9 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 9 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.

За два выходных дня произошло 42 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе несколько ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения.

Фото: ГИБДД РБ