Происшествия 30.09.2024 в 15:08

В Бурятии пьяный водитель лишился «пятерки»

Мужчина поехал на машине в магазин за очередной порцией спиртного
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный водитель лишился «пятерки»
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Шаралдай. Мужчина обвинялся в пьяном вождении.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2018 года мужчина был привлечен к административной ответственности за пьяную езду, за что его лишили водительских прав. Однако водительское удостоверение сельчанин не сдал. В июле 2024 года он, будучи пьяным, сел за руль своего автомобиля «ВАЗ 21053» и поехал в магазин за очередной порцией спиртного. По пути его задержали сотрудники ГИБДД. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«Мухоршибирский районный суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Автомобиль «ВАЗ 21053», принадлежащий осужденному и на котором совершено преступление, обращен в доход государства», - рассказали в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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