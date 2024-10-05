Происшествия 05.10.2024 в 10:43

Ночью в Улан-Удэ перевернулась иномарка

В аварии пострадали люди
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Ночью в Улан-Удэ перевернулась иномарка

Вчера поздним вечером, 4 октября, в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло ДТП с пострадавшими. От несоблюдения правил дорожного движения столкнулись две машины.

О ДТП сообщили аварийные инспекторы города.

- Тойота Аксио двигалась по главной дороге по улице Широких-Полянского. Другой участник аварии на Хонда фрид, выезжая со второстепенной дороги на улице Красногвардейской, не предоставил преимущество проезда и совершил ДТП. От удара Хонда перевернулась. В ней пострадали люди, - сообщили в «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Более подробной информации о состоянии участников аварии от ГИБДД республики пока не поступало.

Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»

Теги
дтп

Все новости

Ночью в Улан-Удэ перевернулась иномарка
05.10.2024 в 10:43
За геройский поступок разведчику из Бурятии вручили Звезду Героя России
05.10.2024 в 10:11
БГУ помог сбыться мечте японца
05.10.2024 в 08:00
Жители Бурятии ударились в эзотерику
05.10.2024 в 07:00
На конкурс «Дальний Восток - Земля приключений» подано десять фильмов о Бурятии
04.10.2024 в 18:00
В Улан-Удэ пожарные тушили загоревшийся мусоровоз
04.10.2024 в 17:47
В Бурятии набирает популярность приложение «Госуслуги.Дом»
04.10.2024 в 17:32
В Бурятии бесследно исчез сторож
04.10.2024 в 17:26
В борьбе с пьянством Забкрай собирается брать пример с Бурятии
04.10.2024 в 17:06
Жители Улан-Удэ забили канализацию тряпками
04.10.2024 в 16:46
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
В Улан-Удэ пожарные тушили загоревшийся мусоровоз
В отсек с мусором попала тлеющая зола
04.10.2024 в 17:47
В Бурятии бесследно исчез сторож
Мужчину не могут найти уже больше года
04.10.2024 в 17:26
В Улан-Удэ закладчик наркотиков получил 10 лет «строгача»

Мужчину изобличили в 18 эпизодах преступлений

04.10.2024 в 16:07
В Бурятии инспектор ГИБДД получил 8 лет колонии за взятки
За деньги он досрочно и без экзаменов возвращал права «лишенцам»
04.10.2024 в 16:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru