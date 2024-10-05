Ночью в Улан-Удэ перевернулась иномарка

Вчера поздним вечером, 4 октября, в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло ДТП с пострадавшими. От несоблюдения правил дорожного движения столкнулись две машины.

О ДТП сообщили аварийные инспекторы города.

- Тойота Аксио двигалась по главной дороге по улице Широких-Полянского. Другой участник аварии на Хонда фрид, выезжая со второстепенной дороги на улице Красногвардейской, не предоставил преимущество проезда и совершил ДТП. От удара Хонда перевернулась. В ней пострадали люди, - сообщили в «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Более подробной информации о состоянии участников аварии от ГИБДД республики пока не поступало.

Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»