Происшествия 05.10.2024 в 10:43
Ночью в Улан-Удэ перевернулась иномарка
В аварии пострадали люди
Текст: Елена Кокорина
Вчера поздним вечером, 4 октября, в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло ДТП с пострадавшими. От несоблюдения правил дорожного движения столкнулись две машины.
О ДТП сообщили аварийные инспекторы города.
- Тойота Аксио двигалась по главной дороге по улице Широких-Полянского. Другой участник аварии на Хонда фрид, выезжая со второстепенной дороги на улице Красногвардейской, не предоставил преимущество проезда и совершил ДТП. От удара Хонда перевернулась. В ней пострадали люди, - сообщили в «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».
Более подробной информации о состоянии участников аварии от ГИБДД республики пока не поступало.
Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»
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