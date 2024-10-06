В Бурятии на пожаре погибла пенсионерка

Этой ночью в селе Турка произошло возгорание жилого дома. На момент прибытия пожарных огонь успел охватить одну из квартир. Огнеборцы тушили его целый час, тем не менее пламя уничтожило веранду и все, что было внутри.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание обогревателя.

«К месту вызова направились пожарные подразделения 8-го Прибайкальского отряда государственной противопожарной службы Республики Бурятия и добровольная пожарная команда сельского поселения «Турка». После ликвидации возгорания в одной из квартир была обнаружена женщина 1930 года рождения без признаков жизни», – сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Стоит отметить, что при попытке самостоятельно потушить огонь также пострадала и другая пенсионерка. 73-летняя женщина получила ожоги 1-2 степени.

Напомним, еще один пожар произошел сегодня утром в центре Улан-Удэ – горело административное здание по улице Смолина.



«В настоящее время идет разбор конструкций и проливка помещений. Предварительно открытое горение ликвидировано на площади 50 квадратов метров», – сообщили в МЧС Бурятии.

Сейчас на месте работает дознаватель. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС.