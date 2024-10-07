В Улан-Удэ пьяная автоледи устроила крупное ДТП

Серьезное ДТП случилось сегодня утром на ул. Барнаульская в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в районе «Двух китов» 46-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Карина» врезалась в «Тойоту Спасио».В результате аварии женщина из «Карины» получила травмы и была доставлена в больницу. По предварительным данным, она была пьяна.Фото: ГИБДД Бурятии