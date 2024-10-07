Происшествия 07.10.2024 в 10:24

В Улан-Удэ пьяная автоледи устроила крупное ДТП

В аварии она получила травмы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пьяная автоледи устроила крупное ДТП
Серьезное ДТП случилось сегодня утром на ул. Барнаульская в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в районе «Двух китов» 46-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Карина» врезалась в «Тойоту Спасио».

В результате аварии женщина из «Карины» получила травмы и была доставлена в больницу. По предварительным данным, она была пьяна.

Фото: ГИБДД Бурятии
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