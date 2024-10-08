В Бурятии «УАЗ» задавил лежащего на дороге пенсионера

Смертельное ДТП случилось вечером 7 октября в Бичурском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 63-летний водитель автомобиля «УАЗ» на ул. Ленина в селе Малый Куналей наехал на лежащего на проезжей части местного жителя. От полученных травм 62-летний мужчина скончался на месте. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.Фото: ГИБДД Бурятии