Происшествия 08.10.2024 в 10:37
В Бурятии «УАЗ» задавил лежащего на дороге пенсионера
Мужчина скончался на месте
Текст: Андрей Константинов
Смертельное ДТП случилось вечером 7 октября в Бичурском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 63-летний водитель автомобиля «УАЗ» на ул. Ленина в селе Малый Куналей наехал на лежащего на проезжей части местного жителя. От полученных травм 62-летний мужчина скончался на месте. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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