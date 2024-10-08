Происшествия 08.10.2024 в 10:37

В Бурятии «УАЗ» задавил лежащего на дороге пенсионера

Мужчина скончался на месте
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии «УАЗ» задавил лежащего на дороге пенсионера
Смертельное ДТП случилось вечером 7 октября в Бичурском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 63-летний водитель автомобиля «УАЗ» на ул. Ленина в селе Малый Куналей наехал на лежащего на проезжей части местного жителя. От полученных травм 62-летний мужчина скончался на месте. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

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