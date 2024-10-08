Происшествия 08.10.2024 в 12:06

Ночью в Улан-Удэ неизвестные подожгли автомобиль

Поджигателям теперь светит до пяти лет лишения свободы
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Текст: Елена Кокорина
Ночью в Улан-Удэ неизвестные подожгли автомобиль

Прошедшей ночью, 8 октября, в Октябрьском районе Улан-Удэ неизвестные подожги автомобиль «Ока».

- Сообщение о пожаре поступило сегодня ночью. Огнеборцы 2-ой пожарно-спасательной части прибыв на место пожара оперативно потушил возгорание. Однако в результате пожара выгорела правая задняя часть автомобиля. Пострадавших в происшествии нет. Предварительная причина пожара – поджог, - рассказали в МЧС республики.

В МЧС также напомнили, что умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества в результате пожара, влечет за собой уголовную ответственность с лишением свободы сроком до пяти лет.

Фото: МЧС Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

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