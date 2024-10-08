В Баунтовском районе Бурятии введен режим ЧС

В связи со сложной лесопожарной обстановкой в Баунтовском эвенкийском районе ввели режим ЧС. Сейчас там действуют шесть лесных пожаров. Все очаги находятся на территории Витимского лесничества.

- Режим ЧС необходимая мера. Все пожары возникают в удаленной труднодоступной местности, расстояние до поселка Богдарин 200 км. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Доставка сил и средств возможна только авиационным способом. Сегодня направлено 20 сотрудников АПС «Забайкальской базы авиационной охраны лесов» для работы на тушении. Планируется дальнейшая переброска специалистов, - пояснил заместитель начальника отдела охраны, защиты лесов Игорь Понаморев.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

Фото: loon.site