Происшествия 10.10.2024 в 17:32

В Новосибирске приезжие задушили гитариста, который заступился за приятеля

Преступление произошло во время празднования дня рождения
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Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске приезжие задушили гитариста, который заступился за приятеля
В Новосибирске судят двух молодых приезжих из Казахстана за убийство гитариста Романа. Мужчина отдыхал с другом и подругой на котловане «Горский», рядом сидели трое молодых парней с гитарой. Новые знакомые пригласили на съемную квартиру, посиделки там закончились преступлением. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Конфликт случился 24 июня 2022 года накануне Дня города. В этот день 31-летний Роман позвал старых знакомых Мишу и Варвару (имена изменены) погулять. Компания расположилась на берегу котлована «Горский». Рядом отдыхали трое парней с гитарой: Максим, Радион и Алексей (имена изменены). Роман хорошо играл на гитаре, и попросил исполнить несколько песен, это сначала сплотило компании. Вскоре новые знакомые позвали гитариста с друзьями в гости отметить день рождения Алексея.

- В гостях они веселились, танцевали. Затем Радион с Мишей вышли на балкон покурить, у них вспыхнул конфликт. Радион набросился на гостя, повалил на пол и начал избивать. Рома решил вступиться, разнять их. Тут же на него напал со спины Максим, стал душить. А Радион переключился на Рому, стал наносить точные удары по голове, шее, животу. Сын потерял сознание, и Максим его задушил запрещенным спортивным приемом, – рассказала КП-Новосибирск мама погибшего парня Ирина.

В этот момент приятель Ромы Миша высвободился и в шоке смотрел за избиением друга. Хозяева выгнали гостей, Миша с Варей уехали домой, но почему-то полицию вызывать не стали. Как и скорую. А тем временем в квартире, где была вечеринка, решали, как избавиться от тела.

- Рома погиб от удушения еще в квартире, установила экспертиза. Наутро эта компания вынесла труп на пожарную лестницу и оставила его на два этажа ниже. Стали замывать квартиру, один из них был с криминальным опытом, так как ранее судимый. Затем выбросили вещи Романа и скрылись, – рассказала Ирина.

На следующий день соседка спускалась по пожарной лестнице и обнаружила труп Романа. Вызвала полицию, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемые успели доехать до Барнаула, но через пару дней вернулись, прождали день и пошли в полицию. Суд отправил их в СИЗО с 27 июня 2022 года.

- Рома был для всех душой компании, добрым и неконфликтным, помогал окружающим, заботился о пожилых родственниках. Работал менеджером в разных компаниях, играл на гитаре, сдавал кровь как донор. Сын планировал создать семью. Мы предлагали ему переехать жить в Подмосковье, но он отказался: «Мам, я очень люблю Новосибирск. Здесь все мои друзья, моя жизнь, я хочу остаться здесь», – говорит Ирина.

22-летний Максим и 23-летний Радион приехали в Новосибирск из Казахстана, работали неофициально и снимали квартиру. По официальной информации подозреваемые не совершали преступлений на территории России. Они не признали вину и оспорили явки с повинной, суд отправил приезжих в СИЗО по обвинению в убийстве. А именинник попал под уголовное дело об укрывательстве особо тяжкого преступления. В сентябре 2024 года он погиб, и уголовное дело прекратили.

- В ночь убийства соседи слышали шум, но всё быстро затихло, и они не стали вызывать полицию. Подсудимые говорят: мол, не думали, что задушили человека, и действовали из самообороны. Я в это не верю. Дело рассматривает Новосибирский областной суд, – рассказала мать погибшего. — Самое страшное, что обвиняемые отлично осознавали свои действия и ни разу не попытались остановиться. Более того, пытались скрыть преступление...

Фото: Предоставлено родными убитого
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